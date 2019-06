French News: Matern von Marschall: “Un enfant anniversaire qui peut jouir de 70 ans de développement vivant”

Source: CDU-CSU

Merci – Monsieur le Président! Chers collègues! Le Conseil de l’Europe – également pour le public présent dans les tribunes – n’est pas l’Union européenne. Mais c’est un enfant d’anniversaire qui peut jouir de 70 ans de développement vivant, ainsi que de notre Constitution, que nous avons également célébrée cette semaine. L’Allemagne est venue au Conseil de l’Europe après la guerre. C’était la première organisation internationale dans laquelle il pouvait entrer. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés envers cette institution.

Le Comité des Ministres – on en a discuté – se réunit aujourd’hui à Helsinki pour résoudre la crise institutionnelle. Monsieur Schmidt, vous avez été le premier à me parler de la véritable raison de cette crise institutionnelle, à savoir l’annexion de la Crimée en violation du droit international. Incidemment, j’aimerais ajouter: Une autre raison est la déstabilisation de la Géorgie, qui est en grande partie responsable de la Russie; Je voudrais mentionner cela à ce stade.

Je peux comprendre que l’Ukraine et la Géorgie, en particulier, ont le plus de difficulté à décider si la Russie peut continuer à appartenir à cette communauté. C’est pourquoi, je tiens à souligner que même si je n’appartiens pas à sa direction politique, il était juste que M. Kox présente un document qui énonce clairement, de manière progressive et progressive la manière de traiter avec les États membres principes fondamentaux que nous nous sommes donnés au Conseil de l’Europe. C’est pourquoi je pense que c’est une étape bienvenue et importante.

Je voudrais préciser que le développement d’un tel concept pour le traitement et la sanction éventuelle des États membres qui s’opposent aux principes du Conseil peut évidemment signifier que la Russie sera alors légalement sanctionnée. La question de savoir si les sanctions imposées par l’Assemblée parlementaire à la Russie est légale n’a été évaluée par un service scientifique que parce que nous ne disposons d’aucun organe juridique compétent pour que nos propres actions puissent être vérifiées.

Je tiens à dire – cela est important pour moi -: je ne peux que répondre positivement à la question de l’avenir de la Russie – un dilemme – quand je vois combien de personnes en Russie placent elles-mêmes leurs espoirs dans cette institution. Je me souviens du jugement rendu dans l’affaire Nawalnyj contre la Russie, affirmant que cette assignation à résidence avait une motivation purement politique pour l’empêcher de se développer de manière politique. Je pense que c’est bon et important.

La balle est maintenant dans le champ de la Russie. La Russie doit dire: oui, nous voulons y rester. Oui, nous voulons payer les contributions manquantes. Oui, nous voulons également montrer par le biais de nos membres que, comme la Douma l’a suspendu, nous pourrons appliquer à nouveau les jugements à l’avenir. – Donc, la balle est dans le champ de la Russie et pas ici. Je suis très curieux de savoir ce que la Russie ou Lavrov, la Douma et le Président vont dire maintenant, et je suis impatient de voir s’il y a une lueur d’espoir maintenant que la Russie est sur la voie de davantage d’aveux sur les fondements et les valeurs de cette merveilleuse institution du Conseil de l’Europe et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Je ne veux pas abandonner cet espoir. Mais ma solidarité va à ceux qui sont tellement affectés par l’intégrité de la Russie, à savoir l’Ukraine et la Géorgie.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et du SPD et des membres du FDP et de l’Alliance 90 / Les Verts)

MIL OSI