French News: Mauvais n’a pas de date d’expiration

Source: CDU-CSU

06/06/2019

Une proposition de coalition célèbre les 30 ans de révolution pacifique en Allemagne

Avec une motion sur “30 ans de révolution pacifique”, la CDU / CSU et le SPD rappellent le courage et le succès des Allemands de l’Est à l’automne 1989. La faction de l’Union demande également un mémorial aux victimes de la tyrannie communiste.

Où étiez-vous le 9 novembre 1989? À peine un allemand ne le sait pas. L’ouverture de la frontière et la chute du mur de Berlin ont marqué la fin de la RDA et la réunification de ce jour. Une date historique qui a changé la vie de nombreuses personnes sérieusement. “Il y a trente ans, des personnes courageuses ont fait s’effondrer le mur”, a déclaré Gitta Connemann, chef adjointe du groupe. “Son désir de liberté et de démocratie était plus fort que la peur. Les citoyens de la RDA ont conduit le courage des désespérés dans la rue. En tant que groupe parlementaire CDU / CSU, nous voulons honorer ce courage. “

Monument aux victimes de la tyrannie communiste

C’est exactement ce que fait l’application. L’utilisation dangereuse de l’opposition en RDA et son pouvoir créateur à l’automne 1989 sont décrits comme exceptionnels. L’accent est mis sur le rôle positif des églises au tournant du siècle, comme on appelle aussi l’automne de 1989 en Allemagne de l’Est. Les groupes de la coalition demandent également au gouvernement fédéral de présenter au Bundestag, d’ici à fin 2019, un concept de monument commémorant les victimes de la tyrannie communiste en Allemagne.

@ Gitta_connemann: “À quelques mètres d’ici, les croix sont représentatives de toutes les victimes est-allemandes de l’état de droit. Justice pour les victimes de la dictature # DDR. C’est pourquoi nous travaillons dur pour différer les lois de rééducation. “Https://t.co/A0w9yvC9qepic.twitter.com/HrNHzvrXYc

– CDU / CSU (@cducsubt) 6 juin 2019

Faciliter la vie des victimes

Malheureusement, les gens continuent à subir les conséquences à long terme de la persécution en RDA. Les parents ont été enlevés à leurs enfants, placés dans des maisons ou adoptés de force. Les gens ont été espionnés et emprisonnés jour et nuit. Les biographies étaient brisées. “Nous ne devons jamais oublier les victimes de la dictature de la RDA”, a déclaré Elisabeth Motschmann, porte-parole du groupe de travail sur la culture et les médias. Ceci est dit à tous ceux qui ont transfiguré la RDA. “Nous pouvons être fiers des manifestants à l’automne 1989”, explique Mme Motschmann dans son discours en plénière. “Les destins ont encore un effet aujourd’hui.” Il était donc important que la situation sociale des persécutés politiques reconnus soit améliorée. Le renversement de la charge de la preuve dans la reconnaissance des dommages pour la santé causés par des mesures coercitives en RDA est également important, comme cela se pratique de longue date chez les victimes nazies.

Autres demandes

Création d’un fonds national d’aide aux victimes du SED pour l’indemnisation des victimes

Poursuivre et renforcer les travaux de la Stasi Records Authority

Retraitement des options de roue forcée DDR

Soutenir la recherche sur les dictatures du XXe siècle en Allemagne et en Europe

MIL OSI