French News: Nouveau harcèlement de la compétition d’histoire en Russie

Comme le rapporte le journal russe Novaja Gazeta, les gagnants nationaux du concours et leurs tuteurs ont été convoqués au siège pour des entretiens avec des représentants de l'administration régionale et des employés du service de renseignement national russe FSB. Cette procédure a également été confirmée par les organisateurs du concours Mémorial d'histoire de Moscou, qui portait sur l'intimidation des élèves, des enseignants et des écoles. Selon Memorial, les participants et leurs tuteurs étaient entre autres. invités à remettre tous leurs travaux de compétition. En outre, il leur était fortement déconseillé de continuer à participer aux programmes Memorial. Le journal cite un représentant non-nommé de Memorial qui aurait déclaré: "La simultanéité et la similitude de telles visites d'école dans différentes régions donnent à penser que ces" contrôles "ne sont pas une initiative locale, mais une action coordonnée". sont dans une longue chaîne d'incapacités et de harcèlement qui ont été perpétrés contre le travail de Memorial par l'État depuis 2016. Le 12 juin, Irina Scherbakowa, cofondatrice de Memorial et directrice de longue date du Concours d'histoire de la Russie, sera invitée au KörberForum. Avec l'historien Jörg Ganzenmüller de l'Université d'Iéna, elle discute du traitement difficile de l'histoire de la dictature ainsi que de l'explosivité politique et sociale du passé en Allemagne et en Russie. Article heute.Zum de Novaja Gazeta (en russe) Détails de l'événement avec Irina Scherbakowa à Hambourg 12 juin

