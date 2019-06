French News: Nouveaux pictogrammes de para-sport

Source: DOSBEn soutien des clubs et des associations, le DBS fournit des pictogrammes gratuits et sans redevance sur tous les sports paralympiques et parfois non sportifs.

Les pictogrammes ont été développés pour une utilisation non commerciale et sont donc également disponibles pour les municipalités, les écoles et autres organisations à but non lucratif. Les médias et les journalistes peuvent utiliser les pictogrammes dans l’environnement éditorial, ont indiqué les graphiques mit.Die de l’Association allemande des sports pour handicapés (DBS) peuvent être téléchargés dans le package, triés par couleur, au format Web, puis utilisés sans limite de temps et d’espace. Si vous avez besoin de fichiers d’impression, veuillez contacter pressestelle@remove-this.dbs-npc.de La DBS signale que les conditions d’utilisation des conditions d’utilisation associées sont traitées, ce qui doit être respecté et peut également être téléchargé. Pictogrammes offerts par la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB), qui prévoit l’utilisation non commerciale et le soutien des clubs et associations en Allemagne, il existe de nombreuses disciplines du sport pour handicapés. Vous les trouverez en ligne sur sportdeutschland.dosb.de/piktogramme.(Source: DOSB / DBS)

