French News: Nouvelles commandes dans le secteur manufacturier Rapport mensuel avril 2019

Source: Ministère fédéral de l’Economie et de l’Énergie Selon l’Office fédéral de la statistique [1], les nouvelles commandes dans l’industrie ont augmenté de 0,3% en avril par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,8% en mars. [2] Les commandes intérieures ont diminué de 0,8% en avril. Les commandes de la zone euro ont diminué de 5,8%, tandis que celles de la zone hors zone euro ont augmenté de 5,7%. La part des grosses commandes était inférieure à la moyenne en avril. On a enregistré 2,1% de commandes supplémentaires en plus des commandes importantes. En comparant les deux mois de mars / avril par rapport à janvier / février, les commandes entrantes pour le secteur de la fabrication ont diminué de 1,1%. L’augmentation de 4,3% des biens de consommation a été compensée par des baisses respectives de 2,1% et 1,2% pour les biens intermédiaires et les biens d’équipement. Les commandes domestiques ont chuté de 5,7%. Les commandes dans la zone euro et hors zone euro ont augmenté respectivement de 1,4% et 2,9%. En avril, elles étaient environ 5% inférieures à leur valeur mensuelle moyenne en 2018. L’activité industrielle devrait rester modérée au deuxième trimestre. ————– [1] Communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique du 6 juin 2019 . [2] Toutes les données sont basées sur des données préliminaires et sont ajustées en fonction du prix, du calendrier et des variations saisonnières (méthode X13 JDemetra +).

