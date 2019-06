French News: Pavel Kolobkov a rencontré les équipes nationales de la Russie à Novogorsk

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui 6 juin, le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, s’est rendu au centre de formation de Novogorsk, où il a rencontré les équipes nationales russes.

Au début, Pavel Kolobkov a assisté à une séance d’entraînement de l’équipe nationale féminine de basket-ball russe. Il a organisé un camp d’entraînement sur la base fédérale à la veille du Championnat d’Europe, qui se déroulera du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie. Le ministre s’est entretenu avec Olaf Lange, entraîneur-chef de l’équipe nationale russe de basketball féminin, et Andrei Kirilenko, président de la Fédération de basket-ball russe.

«Vous aurez un tournoi difficile, important en termes de sélection pour les Jeux Olympiques à Tokyo. Vous avez un groupe difficile – Serbie, Biélorussie, Belgique. Bien sûr, contre Serbok en tant qu’hôtesse du tournoi, il sera difficile d’agir. Mais je crois en toi. Nous faisons confiance à votre entraîneur. Je suis sûr que vous serez bien préparé. Nous vous applaudirons. “

Selon les résultats du Championnat d’Europe, les six meilleures équipes recevront des billets pour les tournois de qualification des Jeux de la XXXIIe Olympiade 2020 à Tokyo (Japon).

Dans une interview avec les médias, Pavel Kolobkov a déclaré: «Maintenant, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l’équipe nationale. En quatre ans, l’équipe a été grandement rafraichie. Elle a un entraîneur expérimenté. Le défi pour l’équipe nationale aux Championnats d’Europe est toujours le maximum. Il est important maintenant de réussir à montrer un bon match. Bien sûr, je souhaite la victoire à notre équipe, mais il y a beaucoup d’équipes fortes dans le tournoi, et nous ne sommes pas des leaders inconditionnels. Celui qui montrera un bon travail d’équipe, le caractère et le désir de gagner gagnera. Vous devez vous concentrer pleinement sur la préparation et réfléchir au résultat. “

Les athlètes et le personnel d’entraînement ont remercié le ministre de la visite et lui ont présenté des baskets personnalisées. “Il est très important pour nous que non seulement les supporters nous soutiennent, mais également les dirigeants sportifs”, a déclaré Andrei Kirilenko, responsable de la RFB.

Après s’être entretenu avec des basketteurs, Pavel Kolobkov a rencontré l’équipe de football nationale russe composée de personnes atteintes de paralysie cérébrale. L’équipe dirigée par Avtandil Baramidze est en train d’être formée à la base de Novogorsk avant la Coupe du monde, qui se tiendra du 2 au 19 juillet en Espagne. En phase de groupes, les Russes joueront avec les équipes nationales des Pays-Bas, du Canada et de Thaïlande.

“Il n’y a pas d’autre endroit pour vous que le premier”, a déclaré le ministre aux athlètes. – Et c’est très bien. Vous êtes de grands gars, vous vous entraînez beaucoup. Je vous souhaite une bonne préparation et une performance réussie. “

L’entraîneur-chef de l’équipe de football russe, Stanislav Cherchesov, s’est également rendu à la réunion. Actuellement, à la base de Novogorsk, notre équipe nationale de football se prépare pour deux matches de qualification à domicile du Championnat d’Europe 2020 avec Saint-Marin (Saransk le 8 juin) et Chypre (Nijni Novgorod le 11 juin).

Pavel Kolobkov et Stanislav Cherchesov ont discuté de la préparation de l’équipe russe pour les prochains matchs. Le ministre a souhaité bonne chance à l’entraîneur principal et à son équipe pour les matches à venir.

