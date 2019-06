French News: Pavel Sorokin: «L’industrie pétrolière et gazière a toujours été l’une des plus avancées en termes d’introduction de nouvelles technologies»

Source: Ministère russe de l’énergie

Saint-Pétersbourg, le 6 juin. – Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Pavel Sorokin, a participé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Nouvelles technologies dans le monde et création d’une demande supplémentaire de ressources: il est difficile de surestimer le rôle des dernières technologies numériques dans la mise en valeur des réserves de pétrole et de gaz – les es pour extraire le pétrole et le gaz est beaucoup plus cher, Pavel Sorokin a dit. « Aujourd’hui, la concurrence de manière significative accrue entre les différents types de combustibles, et les entreprises se déplacent du concept d’approvisionnement en matières premières à la notion de service. À cela, ils sont également encouragés par la croissance progressive et régulière de la consommation d’énergie. Dans le même temps, les nouvelles technologies et le processus de numérisation dans son ensemble jouent un rôle important dans ce processus. Par exemple, cela se voit clairement dans la croissance des approvisionnements en gaz en Russie “, a déclaré le vice-directeur du ministère russe de l’Énergie, selon Pavel Sorokin. et le développement de nouveaux marchés. L’Etat voit une opportunité de soutenir cette tendance, a-t-il poursuivi. «Le rôle le plus important de l’Etat est de créer une infrastructure, de supprimer les barrières administratives et de créer un environnement propice au développement technologique. À cette fin, nous avons commencé à développer le concept de transformation numérique du complexe de combustible et d’énergie, qui implique de travailler dans un certain nombre de domaines. Ainsi, en collaboration avec l’organisation à but non lucratif autonome pour l’économie numérique, nous avons décidé de créer un groupe de travail temporaire sur le pétrole et le gaz numériques, qui unira le secteur pour travailler ensemble et former la bonne demande », a déclaré le vice-ministre russe de l’Énergie.

MIL OSI