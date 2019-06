French News: Paye de vacances: vivez mieux avec la convention collective

Source: DGB – Conseil fédéral06.06.2019klartext 21 / 2019Allocation de logement: mieux vivre avec la convention collectiveAu début du séjour, paiement supplémentaire de l’employeur: possibilité particulièrement agréable pour les employés pour lesquels une convention collective est applicable. Mais la négociation collective va et vient. Pour que de nombreux employés continuent à bénéficier de bonnes conditions de travail et de congés payés, la politique doit enfin agir, exige le DGB-klartext.

En été, au soleil et sur la plage, les vacances reprennent en Allemagne. Pour de nombreux employés, cela signifie: détendez-vous enfin après la corvée. Un effet secondaire agréable est souvent l’argent des vacances. Une indemnité de congés fréquents avec convention collective indique que cette indemnité ne va pas de soi, indique une nouvelle étude de l’Institut des sciences économiques et sociales (WSI) de la Fondation Hans Böckler. En Allemagne, presque tous les employés sur deux reçoivent un pécule de vacances. Ceux qui en font partie dépendent en particulier du fait que l’employeur soit lié par des conventions collectives, soumises ou non à une convention collective avec les syndicats. En Allemagne, seuls 36% des employés sans convention collective perçoivent une indemnité de congé. En revanche, 69% des entreprises couvertes par la négociation collective (voir graphique). Différences démographiquesLa perspective de genre est également intéressante. Alors qu’un homme sur deux reçoit un pécule de vacances, les femmes ne représentent que 41%. Même dans la comparaison entre l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est, de grandes différences apparaissent. Dans l’Ouest, une personne sur deux reçoit un pécule de vacances. A l’Est, en revanche, il n’y a pratiquement aucune tierce partie. Être membre du syndicat en vaut la peine Les chiffres prouvent encore une fois l’importance que revêt l’adhésion à un syndicat. Sans accords syndicaux, il y a tout simplement moins d’argent. Parce que réglementé par la loi, le droit à une indemnité de congé ne l’est pas. Le pécule de vacances doit être gagné. Cela nécessite des conventions collectives appropriées. Un conseil utile pour chaque employé est donc d’organiser. Chacun devrait examiner son propre contrat de travail et vérifier si sa propre entreprise est liée collectivement. Ici, vous pouvez généralement savoir si le pécule de vacances est payé ou non. Lorsqu’il s’agit de questions juridiques, les membres d’un syndicat peuvent alors utiliser la protection juridique de la DGB ou de leur propre syndicat. Source: Archives du tarif de WSI, 2019

Les syndicats veillent à la cohésion. L’adhésion au syndicat en vaut la peine à de nombreux égards. La DGB lutte depuis longtemps pour davantage de négociations collectives et de codétermination dans les entreprises. La négociation collective et la codétermination ne sont pas seulement importantes pour le porte-monnaie des employés, elles garantissent également la paix et la cohésion sociales en Allemagne. Surtout parce que de plus en plus d’employeurs se retirent de la négociation collective. Par conséquent, il est bon que le renforcement de la couverture de la négociation collective figure de plus en plus souvent à l’ordre du jour politique. Outre la réglementation légale, pour rendre les conventions collectives, par exemple, généralement contraignantes pour toutes les sociétés d’un secteur, l’État doit également remplir sa fonction de modèle: en tant que contractant le plus important, il ne doit céder des contrats qu’à des sociétés liées collectivement. C’est pourquoi il est bon que les membres du gouvernement allemand réclament maintenant un “règlement national sur le partage des frais”. Cependant, il est important de préciser davantage le projet car il est temps que la politique agisse enfin pour renforcer la couverture des négociations collectives. De plus, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de la paie de vacances à l’avenir.

