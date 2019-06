French News: Philipp Amthor: “Plus fort dans l’Union de la sécurité”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Chers collègues! Ayant entendu tant de quark du FDP et des Verts sur la conservation des données au cours des débats récents,

(Stephan Thomae [FDP]: Formulé très diplomatiquement, Monsieur le collègue!)

serait en fait une occasion de s’énerver à ce sujet; mais j’ai remis ça un peu en arrière.

Je remets cela un peu en arrière pour peut-être souligner à nouveau le positif. Nous devons dire oui, bien sûr, cela a quelque chose à voir avec la campagne électorale européenne; mais il est positif qu’ici au Bundestag allemand, nous discutions aussi de manière aussi intensive avec Europol dans un débat de la majeure partie du temps, et il est positif que nous nous concentrions également sur le renforcement de l’Union de la sécurité, de l’Union européenne. Il est vrai que la CDU et la CSU s’emploient également à nous mettre sur la voie de la création d’un Office européen de police criminelle.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

Mais ce qui est différent, c’est la manière et la distance sur laquelle nous voulons atteindre cet objectif. Comme nous l’avons entendu dire dans notre programme électoral – et c’est là une évaluation réaliste -, nous voulons développer Europol dans les mois à venir, avant tout en tant que bureau de coordination et de liaison amélioré. Par conséquent, la première étape consiste à améliorer l’interopérabilité des systèmes de données.

Mais oui, votre demande va beaucoup plus loin. Le FDP veut beaucoup plus de pouvoirs opérationnels pour Europol; Vous pouvez être étonné à ce sujet. La politique commence par regarder la réalité. Pour être honnête, vous voyez que votre proposition est loin d’être réaliste; car cela nécessite un amendement aux traités européens, le indirect, ce qui ne peut se faire à court terme. Et si vous voulez avoir cette grande croissance opérationnelle chez Europol, vous devez d’abord expliquer sa provenance. Le FDP est le grand parti numérique. mais je pense que même vous, en tant que grand parti numérique, n’avez pas encore découvert que vous pouvez commander à court terme la police fédérale ou Europolbeamte chez Amazon. En tout cas, je suppose que cela ne fonctionnera pas.

(Stephan Thomae [FDP]: Il n’y a pas de date limite dans l’application!)

C’est une tâche à long terme et c’est la raison pour laquelle nous avons défini d’autres priorités: pour nous, la priorité est désormais de développer davantage le traitement de l’information; Les pouvoirs opérationnels sont avant tout notre tâche nationale. C’est pourquoi nous nous concentrons sur les autorités nationales, Mesdames et Messieurs. Les renforcer est important. Vous ne devriez pas laisser de sable dans vos yeux.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU – Stephan Thomae [FDP]: Vous pouvez faire l’une sans quitter l’autre!)

Je suis surpris – et c’est ce que je veux dire – que le FDP – et le débat a montré à quel point c’est faux – appelle maintenant à la création de nouveaux pouvoirs au niveau européen. C’est l’image classique, la métaphore du bouc, qui veut se faire jardinier. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Premièrement, parce que le mâle est un mauvais jardinier et deuxièmement, le jardin mange aussi. C’est exactement ce que vous faites avec votre politique de sécurité: vous voulez des pouvoirs à Europol, mais vous empêchez une politique de sécurité cohérente au niveau national: contre les recherches en ligne,

(Konstantin Kuhle [FDP]: Oui!)

contre la cyberdéfense active,

(Konstantin Kuhle [FDP]: Oui!)

contre la rétention de données.

(Applaudissements des membres du FDP)

Nous ne ferons pas cela.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Vous n’avez pas besoin de parler de pouvoirs au niveau européen.

(Florian Hahn [CDU / CSU]: C’est vrai!)

Mesdames et Messieurs, Lorsque nous parlons de conservation des données, je pense qu’il est vraiment remarquable de voir de quelle manière le forage de plaques minces est présenté ici.

(Dr. Irene Mihalic [Alliance 90 / Les Verts]: C’est monstrueux! Vous appelez la Cour de justice européenne et la Cour constitutionnelle fédérale un forage légal sur carte minces!)

– Écoutez, madame Mihalic. c’est mieux. Si vous parlez, vous ne pouvez pas me suivre si bien.

(Dr. Irene Mihalic [Alliance 90 / Les Verts]: Vous devez le laisser fondre sur votre langue!) C’est incroyable!)

– Regarde! Faites la même erreur que Constantine de Notz. Il aborde le discours de son collègue Irmer et dit que la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré: La conservation des données est inefficace.

(Dr. Irene Mihalic [Alliance 90 / Les Verts]: Alors, prenez note!)

Ce n’est pas vrai Nous avons répondu Il y a en effet une décision qui a rejeté une première loi.

(Manuel Höferlin [FDP]: Et une deuxième et une troisième! – Dr. Irene Mihalic [Alliance 90 / Les Verts]: C’est un manque de respect envers la plus haute juridiction!)

Mais en 2015, nous avons présenté un nouveau projet de loi conforme à la Constitution, à notre avis. Il y a une loi.

(Constantin Kuhle [PRD]: OVG de Münster!)

Volker Ullrich était alors rapporteur, l’un des meilleurs avocats de notre groupe.

(Applaudissements de la CDU / CSU – Dr. Irene Mihalic [Alliance 90 / Les Verts]: Soyez honteux!)

Je suis sûr qu’il l’expliquera à nouveau bientôt. La Cour constitutionnelle fédérale nous confirmera. Et c’est possible. Conformément à la jurisprudence de la Cour administrative supérieure de Rhénanie du Nord-Westphalie, nous avons maintenant décidé de ne pas mettre en œuvre la conservation des données; mais c’est constitutionnellement possible.

(Konstantin Kuhle [FDP]: C’est la clarté juridique! – Dr. Irene Mihalic [Alliance 90 / Les Verts]: Présentez-le!)

J’aurais bien voulu dire cela à M. von Notz également; mais il est maintenant parti et est probablement en train de le lire dans la bibliothèque. Cela lui est également recommandé, chers collègues.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Donc: La rétention de données est possible. Nous travaillons sur une solution. L’intervention de son collègue Hoffmann a clairement montré que, s’agissant de milliers de cas de pédopornographie en Allemagne et en Europe, nous avons besoin de ces outils.

(Konstantin Kuhle [FDP]: Alors, appliquez-le!) Pourquoi ne l’appliquez-vous pas parce qu’il ne le peut pas?)

Ce dont nous avons besoin en ce moment, ce sont des pouvoirs raisonnables pour nos agences de sécurité et non de tels débats simulés. Nous travaillons de manière réaliste pour accroître la sécurité dans notre pays et en Europe. Vous obtenez cela uniquement avec CDU et CSU.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU)

