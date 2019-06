French News: Rencontre d’entrepreneurs sociaux

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

17 juin 2019 Heure: 9h30-19h00 Saint-Pétersbourg, Autoroute Saint-Pétersbourg, 109, Aud. 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1301, 2201, 2221, 2222, 2223, 2225

Une conférence scientifique et pratique intitulée «Réunion des entrepreneurs sociaux» se tiendra à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Programme 9h30 – 10h00 Enregistrement des participants 10h00 – 10h30 Séance d’ouverture du Département de gestion stratégique et internationale de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg Yuri Blagovglava du Comité pour le développement des petites et moyennes entreprises et du marché des consommateurs de la région de Léningrad Svetlana Nerushai

10 h 30 à 11 h 30 Séance plénière avec la participation d’experts de haut niveau, de responsables gouvernementaux et d’entreprises sociales «Qu’est-ce qui est important pour la mise en place d’une infrastructure efficace pour soutenir et développer l’écosystème de l’entreprise sociale? “Gestion de projet dans le domaine de l’entrepreneuriat social” 12h15–13h45 Panel de discussion “Examen des initiatives législatives de la Fédération de Russie et des régions. Mesures financières et non financières pour soutenir l’entrepreneuriat social 13h45-14h45 Pause 14h45-16h15 Section: Etapes de la création de votre propre entreprise sociale à partir de zéro. Erreurs majeures. Opportunités à ne pas manquer. Équilibre entre viabilité financière et avantages sociaux Volontariat et entreprenariat des jeunes en tant que ressource potentielle pour le développement de l’entreprise commune

16: 15–16: 45 Pause 16: 45–18: 15 Section: Création et mesure de l’effet social dans le PS. Possibilités de dimensionnement et de réplication dans l’entreprise commune. Franchise sociale

18h15–19h00: Forum sur les projets d’entrepreneurs sociaux

