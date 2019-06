French News: Roderich Kiesewetter: “Regard sur la situation générale dans la région”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Chers collègues! Nous avons assisté aujourd’hui à un débat généralement très constructif. Le ton de cinq des six factions était très approprié pour un pays qui est actuellement membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et présidé il y a quelques semaines. Je pense que c’est bien que nous ayons parlé de manière constructive de ce mandat.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

Mesdames et Messieurs, Quatre des groupes politiques se sont clairement prononcés en faveur de la mission de la FINUL, mais ils font également une distinction très nuancée. À la fin du débat, je voudrais souligner trois points qui, à mon avis, ne sont pas seulement importants du point de vue de l’Union.

Cette mission – d’une durée de plus de 40 ans, est l’une des plus anciennes des Nations Unies; M. Lindner l’a mentionné: c’est l’un des rares déploiements de l’ONU accepté par les parties en conflit. Appelez-moi un autre dans cette région: il n’y a personne.

Je pense que c’est la raison pour laquelle il est également essentiel que nous apportions la contribution – qui est mon deuxième point – que la République fédérale d’Allemagne apporte encore plus constructivement. La nouveauté – le mandat n’a guère changé ces dernières années – sur ce mandat, sur lequel nous voterons la semaine prochaine, est que la République fédérale participe à une corvette équipée des systèmes de guidage radar les plus modernes du marché. La Bundeswehr a à offrir. Avec cette corvette, nous pouvons créer une image aérienne de l’ensemble du Liban, contribuant ainsi à la coordination des vols internes à la FINUL et, bien entendu, à une augmentation sensible de la situation dans le sud du Liban. Pourquoi ça? C’est parce que – le collègue Silberhorn l’a mentionné – que les forces armées allemandes sont maintenant mieux équipées et que l’opération est donc nettement plus appropriée. On ne peut que dire: le redressement fonctionne au moins dans l’utilisation de la FINUL.

(Rires de l’empereur Omid Nouripour [Alliance 90 / Les Verts])

– Je ne sais pas de quoi rire. Il est essentiel que nos soldats disposent du meilleur matériel possible. Nous devons également utiliser cela. Ce radar est impressionnant.

(Martin Hebner [AfD]: C’est ridicule, ce que vous dites!)

– Tu n’as rien à dire. Votre collègue n’a même pas commenté l’affaire. C’est pourquoi vous pouvez vous taire. De votre côté, nous n’avons rien d’attendu à part la polémique et la haine.

(Applaudissements de la CDU / CSU, du SPD et de l’Alliance 90 / Les Verts et des membres du parti de gauche)

Mesdames et Messieurs, le dernier point que je veux dire est que nous devons examiner la situation générale dans la région. La FINUL n’est qu’un élément constitutif. La République fédérale est engagée en Jordanie avec un avion Tornado et un ravitaillement en vol pour soutenir la lutte contre Daesh. Elle est engagée en Irak dans une mission de formation, qui est actuellement exposée à la situation. Mais nos soldats sont également présents là-bas. Le message de cette Assemblée est le suivant: nous ne voyons pas les missions de manière isolée, mais dans le contexte général. En tant qu’UE, nous devrions dire les États-Unis: il s’agit d’une contribution crédible de l’Europe à la stabilisation de la région et à la prévention de l’effondrement de l’Irak, du Liban et de la tentative de créer les conditions propices à la poursuite des négociations sur la Syrie.

En ce sens, la mission de la FINUL est donc une mission spéciale, non seulement pour sa longévité, non seulement pour son soutien, mais aussi pour les deux ou trois prochaines années, certainement en raison de l’escalade du conflit. Le conflit en Iran et le rôle du Hezbollah, qui a été abordé, deviendront beaucoup plus précieux. Nous devons donc promouvoir vigoureusement le meilleur équipement possible pour nos soldats dans cette région.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et du SPD)

