French News: Sur la révocation d’une licence bancaire de Prime Prime Bank (JSC) et la nomination d’une administration provisoire (06.06.2019)

Source: Banque centrale de la Fédération de Russie

InformationÀ propos du retrait d’une licence bancaire de la Prime Finance Bank (JSC) et de la nomination d’une administration provisoire

Par ordonnance du 06.06.2019 n ° OD-1302, la Banque de Russie a révoqué la licence bancaire octroyée à l’établissement de crédit Prime Finance Bank (société par actions) Prime Finance Bank (JSC) (Reg. N ° 2758, Saint-Pétersbourg, ci-après – Banque Prime Finance). En termes d’actif, l’établissement de crédit occupait la 366ème place du système bancaire de la Fédération de Russie 1. La Banque de Russie a pris cette décision conformément au paragraphe 6 de la première partie et aux paragraphes 1, 2 parties de la deuxième art. 20 de la loi fédérale “Sur les banques et les activités bancaires” 2, guidés par le fait que Prime Finance Bank: perdait complètement ses fonds propres en raison du déficit de trésorerie identifié par la Banque de Russie pour un montant supérieur à 268 millions de RUR; effectuait des opérations de “circuit” pour le maintien artificiel capital pour le respect formel des normes obligatoires, violation des lois fédérales régissant les activités bancaires et de la réglementation de la Banque de Russie, à propos desquelles le responsable de la réglementation a A l’inverse appliquée à elle mesure, y compris deux fois introduit des restrictions sur la collecte de fonds des particuliers lits.V au cours de la vérification de la Banque de Russie 29/05/2019 bureaux de bureaux de la Banque « Prime Finance » a révélé un déficit important de liquidités. La constitution des réserves nécessaires pour faire face à d’éventuelles pertes sur des actifs pratiquement absents a entraîné une perte complète de ses fonds propres (capital) par l’établissement de crédit. Des informations sur les opérations menées par la banque montrant des signes d’actes criminels ont été envoyées par la Banque de Russie à des services répressifs. l’administration de la Banque de Russie3, qui sera valable jusqu’à la nomination d’un syndic de faillite4 ou d’un liquidateur5. Conformément aux lois fédérales, les pouvoirs des organes exécutifs de l’établissement de crédit sont suspendus Information à l’attention des déposants: La Prime Finance Bank est membre du système d’assurance des dépôts; les montants des dépôts sont donc restitués aux déposants 6 à concurrence de 100% du solde, sans toutefois dépasser 1,4 million de roubles. par déposant (y compris les intérêts courus sur les dépôts). Les paiements des dépôts sont effectués par la société d’État «Agence d’assurance des dépôts» (ci-après dénommée «l’Agence»). Des informations détaillées sur la procédure de paiement peuvent être obtenues 24h / 24 par les déposants en appelant la hotline de l’Agence (8 800 200-08-05), ainsi que sur le site Web de l’Agence sur Internet (https://www.asv.org.ru/) dans la section « Assurance-dépôts / Evénements assurés »._____________________ 1 Selon les données de reporting en date du 1 er mai 201.2, la décision de la Banque de Russie a été prise en raison du non-respect par un établissement de crédit des lois fédérales régissant les activités bancaires, ainsi que de la réglementation de la Banque de Russie a) moins de deux pour cent, ramenant la taille des fonds propres (capital) au-dessous de la valeur minimale du capital autorisé établie à la date d’enregistrement de l’établissement de crédit par l’État, compte tenu de l’application répétée dans l’année des mesures prévues par la loi fédérale sur la Banque centrale de Russie (Bank of Russia) “.3 Conformément à l’ordonnance de la Banque de Russie n ° OD-1303.4 du 06/06/2019 conformément aux articles 127 et 189.68 de la loi fédérale sur l’insolvabilité (faillite).” 5 conformément à l’article 23.1, la Fed Loi «sur les banques et les banques» .6 Les déposants sont des personnes physiques, y compris celles qui exercent des activités commerciales (entrepreneurs individuels), ainsi que des personnes morales classées comme petites entreprises conformément à la loi fédérale sur le développement des petites et moyennes entreprises. Fédération de Russie “.

6 juin 2019Lorsque vous utilisez ce matériel, les références du service de presse de la Banque de Russie sont obligatoires.

