French News: Sur la révocation d’une licence pour les opérations bancaires et la nomination d’une administration provisoire de CB “Interaction” LLC (06.06.2019)

Source: Banque centrale de la Fédération de Russie

InformationÀ propos de la révocation de la licence pour les opérations bancaires et de l’administration temporaire de la Banque de Russie par ordonnance LLC OD Okhtam-1300 a révoqué la licence pour les opérations bancaires de la société à responsabilité limitée Commercial Bank Objectives (OOO Reg.) N ° 1704, Novossibirsk, ci-après dénommé “Interaction” des banques). En termes d’actif, l’établissement de crédit occupait la 444ème place du système bancaire de la Fédération de Russie 1. La Banque de Russie a pris une telle décision conformément au paragraphe 6 de la première partie, art. 20 de la loi fédérale “Sur les banques et le secteur bancaire” 2, guidé par le fait que la banque “Interaction”: a surestimé la valeur du bien immobilier afin d’améliorer les performances financières et de dissimuler sa situation financière réelle. La prise en compte, dans les états financiers d’un organisme de crédit, de la valeur réelle des actifs à la demande de la Banque de Russie a entraîné une réduction significative (plus de 40%) de son capital et, par conséquent, l’émergence de motifs justifiant la prise de mesures préventives contre la faillite, qui constituait une menace réelle pour les intérêts des créanciers et des déposants. ; obligations inattendues envers les créanciers et les déposants en raison de la perte de liquidité; violations des lois fédérales régissant les activités bancaires ainsi que des actes de la Banque de Russie, dans le cadre de laquelle le régulateur au cours des 12 derniers mois a appliquées de façon répétée mery.Na Bank équilibre « Interaction » formé une quantité importante d’actifs non liquides non stratégiques, principalement représentés par les objets de propriété non résidentiels, y compris d’une sûreté réelle. En conséquence, l’organisme de crédit n’a pas été en mesure de générer les flux de trésorerie nécessaires à l’exécution en temps voulu des obligations envers les créanciers et les déposants.Une administration temporaire de la Banque de Russie3 a été nommée à la Bank Svyaznaya Tsentra, qui restera en vigueur jusqu’à la nomination d’un syndic de faillite4 ou d’un liquidateur5. Conformément aux lois fédérales, les pouvoirs des organes exécutifs de l’établissement de crédit sont suspendus Information pour les déposants: Bank Interaction étant membre du système d’assurance des dépôts, le montant des dépôts sera restitué aux déposants 6 à concurrence de 100% du solde, sans toutefois dépasser 1,4 million de roubles au total. un déposant (y compris les intérêts courus sur les dépôts). Les paiements des dépôts sont effectués par la société d’État «Agence de garantie des dépôts» (ci-après dénommée «l’Agence»). Des informations détaillées sur la procédure de paiement peuvent être obtenues 24h / 24 par les déposants en appelant la hotline de l’Agence (8 800 200-08-05), ainsi que sur le site Web de l’Agence sur Internet (https://www.asv.org.ru/) dans la section « Assurance-dépôts / événements assurés ».____________________ 1 1 Selon les données de reporting en date du 01/05 / 2019.2, la décision de la Banque de Russie a été prise en raison du non-respect par l’établissement de crédit des lois fédérales régissant les activités bancaires ainsi que de la réglementation de la Banque de Russie, compte tenu des éléments suivants: Loi fédérale «sur la Banque centrale de Russie (Banque de Russie)», qui tient compte de l’existence d’une menace réelle pour les intérêts des créanciers et des déposants3. Conformément à l’ordonnance de la Banque de Russie n ° OD-1301.4 du 06/06/2019, conformément aux articles 127 et 189.68 de la loi fédérale « En cas d’insolvabilité (faillite) “. 5Conformément à l’article 23.1 de la loi fédérale sur les banques et les activités bancaires.” 6 Les déposants sont des personnes physiques, y compris celles qui exercent des activités entrepreneuriales (entrepreneurs individuels), et En outre, les personnes morales ont fait référence aux petites entreprises conformément à la loi fédérale sur le développement des petites et moyennes entreprises dans la Fédération de Russie.

6 juin 2019

