French News: Thomas Silberhorn: “Intérêt stratégique pour la paix et une stabilité durable au Moyen-Orient”

Monsieur le Président! Chers collègues! Nous discutons aujourd’hui du mandat de la FINUL des Nations Unies au Liban,

auquel la République fédérale d’Allemagne participe avec la Bundeswehr. Je pense que nous le devons aux soldats de la Bundeswehr,

que nous nous engageons dans la matière à ce sujet.

Nous avons un intérêt stratégique pour la paix et une stabilité durable au Moyen-Orient. Le Liban est directement touché par les conséquences de la guerre en Syrie. il a accueilli plus d’un million de réfugiés. Et la situation politique entre Israël et le Liban reste tendue malgré tous les efforts. Dans cet environnement instable, la FINUL s’est révélée être un facteur de stabilité extrêmement important. La mission de la FINUL, avec environ 10 500 soldats et femmes de 42 pays, milite pour un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Liban.

Après que les tensions et les incidents se sont multipliés le long de la Ligne bleue, a souligné M. Annen, au cours de l’année écoulée, le rôle de la FINUL en tant que tampon et médiateur important entre les deux pays demeure indispensable. Il est également important de noter qu’Israël et le Liban attachent une grande importance à la présence continue de l’ONU.

Mesdames et Messieurs, L’objectif est que le Liban assume la protection de sa propre frontière sud en tant que tâche souveraine et fasse ainsi respecter de manière indépendante la souveraineté de l’État sur tout son territoire. Mais tant que ce n’est pas le cas, le recours à la FINUL reste nécessaire.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier nos soldats et exprimer leur plus profond respect pour le service qu’ils rendent. Actuellement, 115 membres de la Bundeswehr sont en action sur le terrain. Mes remerciements vont également à ceux qui ont déjà terminé leur travail. Ils rendent un service important dans l’intérêt de notre pays et pour la stabilité au Moyen-Orient.

Nous participons à la composante maritime de la FINUL depuis 2006: avec la Corvette “Oldenburg” au sein de l’association de la flotte de la FINUL, avec un élément de leadership et de soutien pour la Corvette à Chypre, avec du personnel au siège de la FINUL et le renforcement des capacités dans le domaine de la formation au Liban Marine. Notre objectif reste tout d’abord d’aider la marine libanaise à surveiller les frontières maritimes avec notre corvette et, d’autre part, de renforcer la capacité de la marine libanaise à protéger de manière indépendante ses propres frontières maritimes.

Incidemment, nous complétons également notre participation à la FINUL par des mesures bilatérales de perfectionnement et de formation en coopération étroite avec les autorités locales. Par exemple, depuis 2007, l’Allemagne a remis trois patrouilleurs, un centre de formation à la navigation et au radar, ainsi qu’un atelier d’électronique et de formation. Nous avons également construit et livré une organisation de radars côtiers comprenant neuf stations radars et centres de contrôle le long de la côte libanaise. Cette organisation radar côtière apporte déjà une contribution importante à la sécurisation de la surveillance des frontières maritimes au large des côtes libanaises.

Mesdames et Messieurs, Les compétences et les capacités de la marine libanaise se sont considérablement améliorées grâce à notre engagement allemand et international. Cependant, les conditions pour transférer la responsabilité aux Libanais ne sont pas encore remplies. Afin de poursuivre ce processus d’appropriation, un groupe de travail a été créé au nom des Nations Unies pour travailler avec le gouvernement libanais à l’élaboration d’une stratégie permettant à la marine libanaise de tirer parti des capacités actuellement fournies par la FINUL.

Notre participation à la FINUL se poursuivant pendant une année supplémentaire, nous nous rapprochons donc de l’objectif consistant à transférer la responsabilité de la sécurité au Liban avec des mesures concrètes. Je vous demande donc de continuer à soutenir l’extension de ce mandat.

Merci

