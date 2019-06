French News: Torsten Safarik, nouveau président du BAFA

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

06.06.2019 – Communiqué de presse – Energiewende

introduction

Le ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie, Peter Altmaier, a nommé M. Torsten Safarik à la présidence de l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA). Torsten Safarik succède à Andreas Obersteller à compter du 1er juin 2019. Il a pris sa retraite et travaille depuis sept ans dans différents départements du ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie. Après des études de mathématiques à la TU Dresden, Safarik a commencé sa carrière à l’Autorité fédérale de surveillance des assurances, où il s’appuie sur de nombreuses années d’expérience en tant que conseiller politique dans le domaine parlementaire. Il a passé 13 ans en tant que conférencier au Bundestag allemand et était principalement responsable des thèmes de l’économie, de l’énergie, des transports et de la numérisation.Plus d’informations sont disponibles sur le site Web du BAFA. Ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie, qui effectue des tâches dans les domaines du commerce extérieur, de l’énergie, de la promotion commerciale et de la supervision des auditeurs. Dans le cadre de la politique de contrôle des exportations du gouvernement fédéral, la BAFA, en tant qu’autorité de délivrance des licences, participe à un système complexe de contrôle des exportations en étroite coopération avec d’autres autorités fédérales. Le développement des entreprises est axé sur le développement de programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises afin de renforcer leur compétitivité par rapport aux grandes entreprises. Dans le domaine de l’énergie, BAFA encourage les technologies à haute efficacité énergétique et les mesures visant à économiser l’énergie et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage. L’Autorité de surveillance des auditeurs (APAS) exerce une surveillance spécialisée sur la Wirtschaftsprüferkammer (chambre des experts-comptables agréés) et évalue les professionnels et les cabinets comptables qui effectuent des audits légaux de sociétés d’intérêt public.

