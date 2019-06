French News: Un jalon historique pour le site scientifique Allemagne

Source: CDU-CSU

Les trois pactes scientifiques assurent la sécurité de la planification et encouragent la recherche au plus haut niveau.

La chancelière fédérale Angela Merkel et les premiers ministres du pays ont adopté aujourd’hui les trois pactes scientifiques (pacte d’enseignement successeur, enseignement du pacte de qualité succédant et pacte pour la recherche et l’innovation) d’un volume total d’environ 160 milliards d’euros. Le porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand, Albert Rupprecht, explique:

“La signature aujourd’hui des principaux pactes du gouvernement fédéral et des gouvernements des États constitue une étape historique dans le développement de l’Allemagne en tant que centre de la science et révolutionnaire pour un bon avenir. Une augmentation des fonds de cette taille pour les universités et les institutions scientifiques crée une sécurité de planification à long terme et permet d’excellentes recherches à un niveau international exceptionnel. Pour nous en tant qu’Union, le nouveau Pacte pour la recherche et l’innovation revêt un statut particulier. Nous avons réalisé que le transfert et la traduction sont ancrés dans une nouvelle qualité avec des objectifs exigeants et vérifiables. Cela contribue à promouvoir la culture de transfert en Allemagne et à stimuler l’innovation.

La conclusion d’aujourd’hui des négociations globalement très réussies est un bon exemple de la façon dont le fédéralisme éducatif coopératif peut fonctionner. Il est essentiel que les pays assument également pleinement leurs responsabilités financières. Un inconvénient à noter est que les pays ne financent pas seuls l’augmentation significative des fonds du pacte pour l’enseignement supérieur. La responsabilité constitutionnelle des universités incombe uniquement aux Länder.

Le gouvernement fédéral et les États fédéraux fournissent aujourd’hui à la science les outils nécessaires pour réussir dans la concurrence internationale. Un mandat de dix ans n’est pas une évidence, mais l’expression d’une politique fiable, durable et orientée vers l’avenir. Néanmoins, les droits de contrôle parlementaires doivent être pleinement respectés. Le groupe parlementaire CDU / CSU continuera de contribuer de manière constructive et étroite à la mise en œuvre et à la conception des trois pactes. “

