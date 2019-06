French News: Visite à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg

Source: Président de la Russie – Kremlin

Vladimir Poutine a assisté à la cérémonie et a présenté Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et un doctorat honorifique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Le diplôme Xi Jinping a été remis par le recteur de l’université Nikolaï Kropatchev Au début de sa visite en Chine, en avril 2019, Vladimir Poutine était devenu docteur honoraire de l’Université Tsinghua, l’une des principales universités de Chine. SPSU. L’exposition présente des livres de différentes époques, que l’université traduit du chinois en russe et publie en Russie, notamment à l’intention des dirigeants, un rare livre manuscrit sur la fonte des métaux datant du XVIIe siècle; il a été présenté à l’université par un collectionneur chinois. Le recteur de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg a remis une copie de ce livre au président de la République populaire de Chine. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont également reçu des peintures d’étudiants russes et chinois.

