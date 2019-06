French News: Volkmar Vogel: Nous veillerons à ce que les instruments de financement soient étendus

Source: CDU-CSU

Cher Monsieur le Président! Chers collègues! Revenons au sujet après avoir tenté une analyse électorale les pieds sur terre.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

La protection du climat – cela a déjà été suggéré par d’autres orateurs aujourd’hui – est en fait une tâche sociale et, de fait, c’est aussi un problème social à résoudre. À plusieurs égards: d’une part, il s’agit de préserver la création, d’utiliser judicieusement nos ressources, d’autre part, c’est aussi une question de société, car elle coûte de l’argent. Rien n’est gratuit.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: L’exploitation du charbon était très chère!)

Je dois dire que, dans les débats du Parti vert, j’ai manqué un mot sur les coûts engagés, sur la manière de les assumer et sur qui imposer ces coûts.

(Applaudissements du CDU / CSU – Carsten Müller [Brunswick] [CDU / CSU]: Même pas votre propre suggestion!)

Il faut répondre à cette question.

Markus Kurth [Alliance 90 / Les Verts]: L’inaction coûte cher! – Acclamation du député Matthias Gastel [Alliance 90 / Les Verts])

Nous donnons les réponses. Rien n’est gratuit. Cela concerne tous les secteurs: l’industrie, l’énergie, les transports, l’agriculture ainsi que le parc immobilier. Permettez-moi de vous expliquer ceci à l’exemple des bâtiments existants: Vivre est aussi un problème de société. Nous sommes d’accord sur ça. Nous prétendons que tous les membres de notre État providence devraient avoir un foyer digne, pour lequel il peut payer. Tant de choses sont également vraies: la modernisation énergétique, les mesures d’efficacité énergétique visant à améliorer l’efficacité énergétique coûtent de l’argent qui doit être payé et transféré.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Commencez par la spéculation sur la location!)

Ce que vous dites dans vos discours, c’est qu’il y a un blocage, que rien ne se passe, que ça va à l’envers, c’est un non-sens. Il faut dire à ce stade ce qui s’est passé ces dernières années. Je me souviens qu’en 2008 et 2009, nous avions parlé de 800 millions ou 1 milliard d’euros dans le cadre du programme de rénovation de bâtiments. Il y avait également quelques considérations pour arrêter le programme. C’est nous qui avons développé cela ensemble et qui avons maintenant plus de 2 milliards d’euros.

(Applaudissements du député Carsten Träger [SPD])

Nous veillerons également à ce que cela se poursuive en termes de politique réglementaire. La coalition ne se repose pas. Non, nous nous assurerons

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Parfait!)

que les instruments de financement seront encore développés. Nous allons également réorganiser le cadre réglementaire. Nous allons fusionner l’ordonnance sur les économies d’énergie, qui régit les mesures d’efficacité énergétique, et la loi sur les énergies renouvelables, qui traite des sources d’énergie renouvelables dans le secteur du chauffage, comme il se doit, dans une loi sur l’énergie des bâtiments. Nous allons également adapter, simplifier et rendre les cadres de support qui y sont associés faciles à manipuler. Ce sont les mesures que nous lançons et qui seront bien sûr complétées par ce que le Cabinet du climat, les ministères concernés, définit collectivement. Nous allons mettre cela en œuvre.

Une autre grande différence entre nous et les verts est que nous examinons attentivement les actions que nous prévoyons de prendre

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Oh mon Dieu! – Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Ils les ont mis à l’épreuve pendant 25 ans!)

s’ils sont économiquement viables ou s’il est possible de combler le fossé économique existant. Nous allons tester si ce que nous faisons profite également à la localisation commerciale de l’Allemagne ou si cela lui nuit.

Dernier point, mais non le moindre ou dernier mais non le moindre:

(Oliver Krischer [Alliance 90 / Les Verts]: Qu’avez-vous fait? – Renate Künast [Alliance 90 / Les Verts]: Qu’avez-vous fait ces dernières années?)

Nous vérifierons si ce que nous faisons est également socialement acceptable. parce que rien ne fonctionne gratuitement. Mesdames et Messieurs, le plus dur sera pour les personnes à faible revenu. Le prix du CO 2 ne doit pas être majoré. Tout le monde n’est pas capable et n’a pas l’argent pour être toujours au courant des dernières évolutions en matière d’efficacité énergétique. Nous devons nous assurer que cela ne nuit pas aux personnes à faible revenu.

Je vous le dis: nous nous en tenons à notre principe: exiger, dans la mesure du nécessaire, et promouvoir, pour que les gens soient acceptés. Et, parce que cela a retenti ici aujourd’hui: le changement climatique ne réussit que par les peuples, il ne réussit que si nous le prenons avec nous, si nous leur versons du vin pur et si nous leur expliquons également quoi faire. Oui, nous devons augmenter nos efforts. Nous ferons de même dans la coalition au cours des prochaines semaines avec les décisions appropriées à prendre, mais avec un sens des proportions.

Permettez-moi de conclure en disant que, dans notre groupe, nous veillerons à ce que tout ce qui doit être fait ne soit pas au détriment des citoyens, et surtout pas au détriment de ceux qui ont peu dans leurs poches, les bas salaires.

(Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Ils devraient penser aux plus petits! – Renate Künast [Alliance 90 / Les Verts]: ne rien faire est déjà un désavantage!)

Mesdames et messieurs des Verts, permettez-moi de conclure en vous disant que si vous voulez mettre en avant les idées que vous avez ici, dites aux gens ce que cela coûte, comment vous voulez le financer et quelle contribution. chaque individu doit payer.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD – Steffi Lemke [Alliance 90 / Les Verts]: Où n’avons-nous pas fait cela?)

MIL OSI