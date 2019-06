French News: Yuri Manevich: «Ces dernières années, l’exportation d’électricité russe vers le système énergétique chinois s’est élevée à environ 3 milliards de kilowattheures par an»

Source: Ministère russe de l’énergie

Saint-Pétersbourg, le 6 juin. – Le sous-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Yuri Manevich, a pris la parole à la section “Réglementation et perspectives de développement des marchés de l’énergie électrique en Russie et en Chine” dans le cadre du deuxième forum des entreprises énergétiques russo-chinois au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en 2019. Dans son discours, le chef adjoint du ministère de l’Energie a que ces dernières années des travaux fructueux ont été consacrés à la mise en place d’un mécanisme visant à attirer les investissements dans la modernisation des installations de production d’énergie thermique. “En particulier, le ministère de l’Énergie de la Russie a procédé à une évaluation de la répartition des fonds dans le cadre d’une croissance inflationniste à moyen terme de 2021-2035, suggérant le principal attrait des investissements, puis un financement pour moderniser les centrales thermiques obsolètes d’un volume maximal de 2,5 milliards de roubles”, a déclaré Yuri Selon lui, le mécanisme de modernisation des PPT approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie permettra, pour les 10 prochaines années (à compter de 2021), de moderniser en profondeur jusqu’à 41 GW (environ 25% de la totalité du gène thermique). radio) dans le système énergétique unifié de la Russie. “La sélection des projets implique notamment l’obligation pour les propriétaires de garantir un fonctionnement sans faille des équipements très sollicités pendant au moins 16 ans à compter de la date de mise en service de l’installation après la modernisation”, a déclaré le vice-ministre.

Yury Manevich a déclaré que dans le cadre du programme, une attention particulière était accordée à la mise en œuvre de projets d’investissement pour la production thermique dans des zones autres que les prix, en particulier en Extrême-Orient. «Les projets permettront de remplacer les équipements les plus usés des centrales et d’assurer une alimentation fiable aux consommateurs existants et potentiels. Les paramètres clés sur lesquels nous nous penchons actuellement sont la modernisation et le remplacement d’installations représentant un volume total d’environ 2 GW avec des ventes de 2022 à 2030 et des investissements pouvant atteindre 200 milliards de roubles », a déclaré Yuri Manevich. définition d’une prime d’investissement distincte sur le prix de la capacité des producteurs – investisseurs dans les zones de tarification du marché de gros En conclusion, Yuri Manevich s’est attardé sur le développement de la coopération russo-chinoise dans le domaine de l’énergie . “Les exportations d’électricité russe vers le système énergétique chinois ces dernières années ont représenté environ 3 milliards de kilowattheures par an”, a déclaré le vice-ministre. Gisement de charbon de Yerkovetski avec PJSC “InterRAO”, construction du TPP Huadyan-Teninskaya, projet commun de PJSC “Rossetti” et NR Electric – “Digital Energy District Klin” Nouveaux projets d’Eurocontract – High Voltage Appliances LLC avec la société chinoise XD Electric Corporation pour la production de produits destinés aux systèmes de contrôle automatisé et à la protection des relais.

13.05.2019

