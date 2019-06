Valsts prezidents piedalās Trīs jūru iniciatīvas samitā Slovēnijā

“Trīs jūru iniciatīva reģiona valstīm dod iespēju attīstīt savienojamību, kas ir būtisks faktors, lai panāktu ekonomisko izaugsmi, īpaši apstākļos, kad izaugsme ES valstīs, tajā skaitā šī reģiona valstīs bremzējas. Lai panāktu ilgtspējīgu izaugsmi, arvien vairāk investīciju jānovirza produktivitātes un prasmju uzlabošanai, kā arī digitalizācijai,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, ceturtdien, 2019. gada 6. jūnijā, piedaloties Trīs jūru samitā Brdo pilsētā, Slovēnijā. “Trīs jūru reģiona valstu labākai savienojamībai arī nepieciešama jauna infrastruktūra, un Baltijas reģionam prioritāra ir projekta Rail Baltica attīstība. Vienlaikus jāveicina jau esošās infrastruktūras modernizācija. Piemēram, Latvija, Igaunija un Lietuva kopīgi attīsta Digitālā Baltijas ceļa projektu, kas paredz 5G mobilā tīkla izveidošanu autoceļa Via Baltica posmā Tallina-Rīga-Kauņa,” atzīmēja Raimonds Vējonis. Trīs jūru (Adrijas, Baltijas un Melnās) iniciatīvu izveidojušas 12 valstis: Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. Samitā goda viesu statusā piedalās arī Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers, Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers, ASV Enerģētikas sekretārs Riks Perijs, kā arī Eiropas investīciju bankas un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvji. Trīs jūru iniciatīvas samita laikā notiek arī biznesa forums, kurā Latviju pārstāv Satiksmes ministrijas, finanšu institūcijas ALTUM, Elektronisko sakaru direkcijas, LMT un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji. No 2019. gada 4. līdz 6. jūnijam Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklē Slovēnijas Republiku. 5. jūnijā Slovēnijas prezidenta rezidencē Ļubļanā Valsts prezidents Raimonds Vējonis tikās ar Slovēnijas prezidentu Borutu Pahoru.

Source: President of Latvia in Latvian