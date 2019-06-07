Активистка ОГП добилась строительства детской площадки

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Виктория Поляк, молодая мама из Бобруйска, активистка Объединенной гражданской партии добилась строительства детской площадки в своем дворе.

– Раньше у нас не было ни качелей, ни песочницы, приходилось с детками ходить в другие дворы, – рассказывает Виктория. – Но после того, как мы организовали сбор подписей и обратились с ними в товарищество, вот имеем результат!

С инициативой создания площадки Виктория обратилась к соседям в конце прошлого года, образовалась команда активистов, которая собрала более 100 подписей. Эти подписи были переданы в товарищество, и уже в мае мамы, папы и дети смогли гулять в своем дворе.

На фото – площадка и благодарность скрин из вайбер-чата жильцов дома

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