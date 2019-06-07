Алексей Миллер и Член Политбюро ЦК Нгуен Ван Бинь обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июня. Ключевая тема — «Формируя повестку устойчивого развития».

Интересы «Газпрома» во Вьетнаме представляет Gazprom International B.V. — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области электрогенерации и СПГ.

Корпорация нефти и газа Вьетнама (КНГ) «Петровьетнам» занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией углеводородов. В декабре 2009 года «Газпром» и «Петровьетнам» подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, действующее до декабря 2019 года.

В 2015 году зарегистрировано российско-вьетнамское совместное предприятие по газомоторному топливу PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles. В состав СП входят Gazprom EP International B.V. (35,5%), ООО «Газпром газомоторное топливо» (35,5%) и PETROVIETNAM GAS (29%).

Предприятие реализует совместный пилотный проект строительства на территории Вьетнама малотоннажного комплекса по производству СПГ для использования в качестве газомоторного топлива.

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