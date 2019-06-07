Source: Russia – Council of the Federation

В рамках ПМЭФ вице-спикер СФ принял участие в панельной дискуссии, посвященной цифровому развитию регионов.

В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области принял участие в панельной дискуссии «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы». Ключевой темой обсуждения стала оценка успешности развития цифровой экономики субъектов Российской Федерации, критерии и методология составления рейтинга цифровизации регионов.

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Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовят рейтинг цифровизации регионов, который будет представлен уже этой осенью. Удовлетворенность потребителей цифровой экономики будет главным эффектом, измеряемым этим рейтингом, заявил вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, Андрей Турчак на панельной дискуссии в рамках ПМЭФ.

Именно рейтинг поможет повысить качество управления нацпроектом «Цифровая экономика»

«Под эффектами от цифровизации мы понимаем, например, ее вклад в валовой региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, новые рабочие места и многое другое, и самый главный эффект – удовлетворенность потребителей цифровой экономики. Поэтому именно это будет поставлено во главу нашего рейтинга», — отметил Андрей Турчак.

«Именно рейтинг, по нашему общему мнению с коллегами из Правительства, поможет повысить качество управления нацпроектом «Цифровая экономика», – сказал вице-спикер СФ, добавив, что национальный проект должен давать результаты не «в целом по стране», не «в среднем по больнице», а в каждом регионе нашей страны.

«Все понимают, что цифровизация – это не только ради цифровизации, это ради людей. Воспринимать цифровую экономику следует не с точки зрения километров проложенного кабеля, а сквозь призму роста качества жизни людей, повышения эффективности работы бизнеса, качества государственного управления», – подчеркнул Андрей Турчак.

Вице-спикер СФ отметил, что Совет по развитию цифровой экономики – молодой орган, которому чуть более одного года. «Вместе с экспертами, представителями Правительства РФ и реального сектора мы регулярно встречаемся. Есть конкретные предложения, решения, и наша задача – лучшие практики, которые звучат из регионов, масштабировать и делать так, чтобы они внедрялись во всех субъектах РФ, независимо от их бюджетной обеспеченности», – сказал он.

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