В Казахстане прошло заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств–участников СНГ

Source: Russia Ministry of Sport

5 и 6 июня в Щукинске (Республика Казахстан) состоялось заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств–участников Содружества Независимых Государств.

Участники мероприятия обменялись опытом реализации государственной политики своих стран в области физической культуры и спорта, а также обсудили практику Казахстана по внедрению цифровых технологий в спортивную отрасль.

Кроме того, была дана оценка выполнению планов мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта государств–участников СНГ до 2020 года и Программы поддержки и развития национальных видов спорта в СНГ на период до 2020 года. Отмечено, что планы в целом успешно выполняются, а их наиболее значимые мероприятия включаются в национальные календарные перечни спортивных событий. Было принято решение активно содействовать направлению национальных делегаций для участия в международных мероприятиях, предусмотренных планами, а также их широкому освещению в средствах массовой информации.

Одновременно был одобрен проект стратегии развития сотрудничества в области физической культуры и спорта государств–участников СНГ на 2021–2030 годы, который впоследствии будет направлен на согласование заинтересованным ведомствам и организациям, а после обобщения замечаний и предложений внесён на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

В ходе заседания рассмотрен также вопрос о согласовании проекта положения об Играх стран СНГ, который был доработан экспертами в мае текущего года и направлен в страны Содружества для внутригосударственного согласования. Участники заседания выразили благодарность Министерству спорта Российской Федерации за инициативу учреждения соревнований и поддержали предложение о проведении первых Игр стран СНГ в 2020 году в Казани (Республика Татарстан).

Члены Совета одобрили положение о II Фестивале национальных видов спорта государств–участников СНГ. Мероприятия состоится в сентябре 2019 года в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика). В ходе заседания была положительно отмечена работа Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики по подготовке к проведению Фестиваля и принято решение содействовать формированию и направлению национальных делегаций для участия в этом спортивном форуме.

Кроме того, рассмотрен вопрос об организации взаимодействия структур научно-методического обеспечения спорта государств–участников СНГ. Заслушана информация ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма Тамары Михайловой, являющейся руководителем базовой организации государств–участников СНГ в области физической культуры и спорта, о координации деятельности, одобрен план работы Общественного совета при базовой организации и меры, направленные на развитие взаимодействия структур научно-методического обеспечения спорта стран Содружества, рекомендовано разместить на интернет-ресурсах государственных органов в области физической культуры и спорта и Исполнительного комитета СНГ гиперссылки на базовую организацию.

В рамках заседания директор подведомственного Минспорту России ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов сообщил об инфраструктурных и спортивных возможностях указанного центра в Сочи и Кисловодске для подготовки и реабилитации спортсменов из государств–участников СНГ. По итогам его выступления члены Совета приняли решение продолжить работу по актуализации Единой базы объектов спорта заинтересованных стран Содружества для совместного использования при подготовке и проведении спортивных мероприятий.

С использованием информации и фото пресс-службы Исполнительного комитета СНГ

Пресс-служба Минспорта России

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