Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

Заместитель Председателя Совета Федерации Евгений Бушмин БушминЕвгений Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области выступил на Петербургском международном экономическом форуме в рамках секции «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы».

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Евгений Бушмин особо подчеркнул, что достижение поставленных глобальных, амбициозных целей, получивших статус национальных — это не только финансово затратный процесс, но и сложный в организационном плане, поскольку является межотраслевым и многоуровневым (федеральный, региональный и муниципальный уровни).

«Например, повышение средней продолжительности жизни до 78 лет отнесено одновременно к сфере здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания».

Повышение средней продолжительности жизни до 78 лет отнесено одновременно к сфере здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания

Евгений Бушмин указал, что вовлекать регионы в реализацию национальных проектов следует, создавая для них финансовые стимулы. «Пока не будет заинтересованности региона в развитии инвестиций, ничего не получится. А заинтересованность появится, если давать региону доходные источники. Когда регион видит, что он по этому направлению работает, увеличивает инвестиции и при этом у него остается больше доходов, тогда будет развитие».

Затрагивая вопросы софинансирования проектов, отмечено, что федеральная составляющая на практике значительно ниже, чем в соглашении. «Регионы получают определенный объем финансирования, но объем работы, который нужно выполнить, гораздо затратнее».

Парламентарий также прокомментировал тему «нормотворческой гильотины». «Хорошая идея Правительства РФ так называемая «регуляторная гильотина» — сокращение числа мешающих бизнесу законов для того чтобы осуществить экономический рывок. Однако на практике мы видим, как выдвигаются новые законодательные идеи, которые вторгаются в компетенцию регионов». Сенатор напомнил, что в Государственную Думу внесен законопроект о нестационарной торговле, где подробнейшим образом, вплоть до вида автолавки прописывается, что надо делать регионам и муниципалитетам. «В нынешнем законе четко написано – этим занимается регион», — подчеркнул парламентарий.

«То же самое и с бизнесом. С одной стороны «регуляторная гильотина», с другой – увеличение нормотворчества», — добавил Евгений Бушмин.

В ходе дискуссии сделан акцент на том, как важно уже сейчас решить судьбу объектов, которые будут созданы в ходе реализации национальных проектов. За счет каких средств будет обеспечиваться содержание основной части возведенных объектов.

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