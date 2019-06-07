Е. Перминова: Мы будем работать над привлечением иностранных инвестиций в Россию для реализации нацпроектов

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам принимает участие в работе форума.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума.

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Парламентарий отметила, что одна из наиболее актуальных тем мероприятия – привлечение иностранных инвестиций в Россию для реализации нацпроектов. В частности, по ее словам, этому была посвящена секция «Инвестиции в будущее России: как сделать нацпроекты привлекательными для инвесторов».

Елена Перминова подчеркнула, что созданы необходимые инструменты для осуществления нацпроектов, одним из которых является Российский фонд прямых инвестиций.

Сенатор напомнила, что Совет Федерации подписал меморандум о сотрудничестве с РФПИ. Главная цель документа – обеспечить рост торгово-экономического и инвестиционного потенциала России, включая привлечение инвестиций в приоритетные проекты, осуществляемые в регионах России.

По словам парламентария, это важно, в том числе потому, что способствует выравниванию социально-экономического развития субъектов РФ. Она отметила, что в рамках нацпроектов появляются такие важные программы, как строительство дорог, объектов социальной инфраструктуры.

Одна из наиболее актуальных тем мероприятия – привлечение иностранных инвестиций в Россию для реализации нацпроектов

Елена Перминова отметила, что Правительство приняло решение по помощи регионам с низким уровнем развития экономики. «Их у нас насчитывается 15–16, по ним сейчас разрабатываются отдельные планы ускоренного социально-экономического развития. Если принять эти планы, наполнить содержанием, люди почувствуют, что жизнь начала улучшаться».

Возвращаясь к теме ПМЭФ, Елена Перминова подчеркнула, что форум проходит на высоком организационном уровне. «Судя по тому, какой интерес вызывает ПМЭФ, сколько приехало гостей, с каким предложениями, сколько подписывается соглашений, интерес зарубежных партнеров к России не ослабевает», — отметила сенатор

«Я считаю, что мы на правильном пути, нужно дальше продвигаться в этом направлении, подписывать как можно больше соглашений. А мы как законодатели должны смотреть, что нужно еще в этом плане сделать, чтобы мы могли привлекать и иностранный бизнес в Россию. И чтобы наш бизнес тоже смог развиваться и быть конкурентоспособным.

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