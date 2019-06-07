Как способствовать, а не препятствовать росту мировой экономики

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

(Photo: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Newscom)

6 июня 2019 г.

Когда министры финансов и управляющие центральных банков Группы 20-ти встретятся на этой неделе в Фукуоке, они смогут почерпнуть вдохновение у города, в котором будет проходить эта встреча. Известный в Японии как «город стартапов», Фукуока в последние десятилетия процветает благодаря использованию торговли, инноваций и открытости.

Сейчас такой дух необходим как никогда, чтобыснизить напряженность в торговой сфере и устранить другие препятствия, с тем чтобы вернуться к более высоким и более устойчивым темпам роста. Цель должна заключаться в содействии росту мировой экономики, а не в создании для него преград .

Признаки стабилизации

В апреле я охарактеризовала мировую экономику как находящуюся в «непростой ситуации». МВФ снизил свой прогноз глобального роста до 3,3 процента в 2019 году, в основном из-за временных, характерных для тех или иных стран факторов и ощутимых последствий напряженности в торговой сфере. В то же время мы ожидаем повышения роста во второй половине этого года и дальнейшего его ускорения до 3,6 процента в 2020 году, тех же темпов, что и в 2018 году.

Мы рассчитывали, что глобальной экономической активности будут также содействовать более постепенные темпы нормализации денежно-кредитной политики ФРС США и Европейским центральным банком, а также расширение бюджетного стимулирования в Китае. Действительно, эти меры политики обеспечивали жизненно важную поддержку в последние несколько месяцев, в том числе благодаря смягчению финансовых условий и увеличению притока капитала в страны с формирующимся рынком.

Более того, последние экономические данные указывают, что мировой рост, возможно, стабилизируется, в целом в соответствии с прогнозом. Например, если экономическая активность в первом квартале в некоторых странах Азии и Латинской Америки с формирующимся рынком вызвала разочарование, рост превысил ожидания в США, зоне евро и Японии.

Итак, есть хорошие новости. Однако путь к более высокому росту остается ненадежным. Почему?

Значительные препятствия

Позвольте мне выделить некоторые из значительных препятствий, которые мешают повышению роста.

Прежде всего, остается открытым вопрос относительно ожидаемого ускорения роста. Сохранится ли динамика первого квартала в странах с развитой экономикой, произойдут ли ранее ожидавшиеся улучшения в некоторых странах, испытывающих стресс, или для них потребуется больше времени, чем ожидалось? Как «брексит» без достижения договоренности может сказаться на доверии? Приведет ли недавнее повышение цен на нефть к дальнейшему снижению экономической активности?

Еще одним препятствиемявляется базовая уязвимость мировой экономики. Например, уровни корпоративного долга возросли до такой степени, что внезапное изменение финансовых условий может вызвать дестабилизирующий отток капитала из стран с формирующимся рынком.

Нам также известно, что многие страны имеют обескураживающие среднесрочные перспективы роста, не только из-за старения населения и замедления роста производительности, но также из-за негативного воздействия чрезмерного экономического неравенства.

Усиление влияния напряженности в торговой сфере

Важнее всего, растет тревога относительно воздействия нынешней напряженности в торговой сфере . Риск заключается в том, что последние тарифы США и Китая могут привести к дальнейшему сокращению инвестиций, производительности и роста. Только что предложенные тарифы США в отношении Мексики также вызывают беспокойство.

Действительно, есть убедительные доказательства того, что США, Китай и мировая экономика теряют из-за нынешней напряженности в торговой сфере (см. рисунок).

По нашим оценкам, недавно объявленные и предусматриваемые тарифы США и Китая могут уменьшить рост мирового ВВП в 2020 году примерно на 0,3 процента, при этом более половины этого воздействия объясняется последствиями для предпринимательской уверенности и негативными настроениями на рынке.

В целом, по нашим расчетам тарифы США и Китая (в том числе введенные в прошлом году) могут снизить мировой ВВП в 2020 году на 0,5 процента (см. рисунок, нижняя панель). Это равнозначно потере приблизительно 455 млрд долл., что превышает величину экономики Южной Африки.

Такого ущерба, наносимого самим себе, необходимо избегать. Каким образом? Путем устранения введенных в последнее время торговых барьеров и недопущения дальнейших барьеров в какой бы то ни было форме.

Дело в том, что протекционистские меры не только вредят росту и созданию рабочих мест, но и делают внешнеторговые потребительские товары менее доступными и наносят непропорциональный ущерб домашним хозяйствам с низкими доходами.

Возможное содействие Группы 20-ти

Итак, как директивные органы Группы 20-ти могут помочь в устранении этих препятствий и в поддержании возобновления роста?

Ближайшей первоочередной задачей является устранение нынешней напряженности в торговой сфере при ускорении модернизации международной торговой системы. Это включает выработку среди стран консенсуса о методах укрепления правил ВТО, особенно о субсидиях, интеллектуальной собственности и торговле услугами. Цель заключается в создании более открытой, более стабильной и более прозрачной системы торговли, которая хорошо оснащена для обслуживания потребностей экономики XXI века.

Например, исследование МВФ показывает, что либерализация торговли услугами может в долговременном плане добавить 350 млрд долл. к мировому ВВП. Такие выгоды имеют критически важное значение для того, чтобы торговля сыграла свою роль в повышении уровня жизни и создании новых рабочих мест с более высокой заработной платой.

По мере того как страны будут исправлять систему торговли, им необходимо сотрудничать в реформировании международного налогообложения корпораций, укреплении глобальной системы финансовой защиты и преодолении изменения климата, представляющего собой угрозу существованию.

Укрепление устойчивости и увеличение инклюзивности

В то же время нам необходимо признать, что высокий уровень государственного долга и низкие процентные ставки оставляют многим странам ограниченное пространство для маневра. Для преодоления этой проблемы потребуются тщательно выверенные меры налогово-бюджетной политики, которые обеспечивают правильный баланс между ростом, устойчивостью долговой ситуации и социальными целями.

Нам необходимо также преодолеть нарушения, вызываемые торговлей и технологическими нововведениями, и в то же время оказывать большее содействие тем, кто остался позади.

Нам требуются дальнейшие структурные реформы: от снижения барьеров для выхода на рынки в сфере розничной торговли и профессиональных услуг до содействия более широкому участию женщин в рабочей силе. Несомненно, каждая страна адаптирует реформы к своим нуждам, но подобные меры, если будут совместно реализованы, могут, по нашим расчетам, повысить ВВП Группы 20-ти на 4 процента в долгосрочной перспективе .

Важно отметить, что структурные реформы также сделают рост более устойчивым и более инклюзивным.

Координация в случае снижения роста

Даже если мы стремимся поддержать ускорение роста таким образом, странам необходимо задаться вопросом: «А что будет, если…?»

Когда наступит следующий спад, который неизбежно придет, директивным органам, возможно, потребуется использовать все инструменты политики, чтобы максимально увеличить их общий эффект. Это означает поддержку спроса за счет решительного смягчения денежно-кредитной политики и бюджетного стимула везде, где это возможно. Это также означает применение этих благоприятных мер политики для повышения отдачи от структурных реформ в случае вялого спроса.

В нашем документе для Группы 20-ти моделируются негативный экономический шок и последующие ответные меры (см. рисунок, левая панель). При одном сценарии, если используются все инструменты политики, объем производства Группы 20-ти восстанавливается значительно быстрее и более устойчивым образом.

Кроме того, координация политики не должна останавливаться на национальной границе. Наше моделирование спада показывает, что если все страны будут решительно действовать, чтобы стимулировать рост своей экономики, положительные вторичные эффекты будут усиливать друг друга. Поскольку все действуют для повышения роста, все остаются в выигрыше от действий других, и общий эффект становится гораздо сильнее (см. рисунок, нижняя панель).

Заключение

Безусловно, международное сотрудничество требуется не только в случае потенциального спада. Оно критически важно прямо сейчас, потому что все страны по-прежнему сталкиваются с непростой ситуацией. Как гласит японская пословица: «переходи мелкую реку так, как если бы она была глубокой».

Для стран Группы 20-ти пересечение реки означает работу сообща, чтобы содействовать, а не препятствовать ожидаемому ускорению роста .

Используя дух открытости, присущий Фукуоке, политические руководители могут устранить препятствия и вывести мировую экономику на более устойчивый и инклюзивный путь.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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