На Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация газоперерабатывающего и газохимического кластера в районе Усть-Луги

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 июня 2019, 20:30

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019 состоялась презентация проекта создания крупного промышленного кластера на Северо-Западе России, который будет реализован в 2019–2024 годах.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов, генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев, заместитель Министра финансов РФ Андрей Иванов, Председатель Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, Президент — Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Оператором комплекса является компания специального назначения «РусХимАльянс» (на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «РусГазДобыче»). Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит «РусГазДобыча».

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться порядка 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома». Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди — в 4 квартале 2023 года, вторые очереди — в 4 квартале 2024 года.

Вертикальная интеграция мощностей в добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья, создание единой производственной площадки для выработки этана и сжижения природного газа существенно улучшают экономику и удельные показатели комплекса. При этом значительно снижаются ресурсные и ценовые риски. С учетом газохимического предприятия, на Северо-Западе России будет создан уникальный, не имеющий аналогов в мире, промышленный кластер.

Реализация проектов имеет большое значение для социально-экономического развития страны. Запуск предприятий позволит нарастить российский экспорт СПГ и СУГ, существенно увеличить выпуск этана, востребованного промышленностью, и газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 6 по 8 июня. Ключевая тема — «Формируя повестку устойчивого развития».

29 марта 2019 года ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе г. Усть-Луги (Ленинградская область).

АО «РусГазДобыча» — компания специального назначения, созданная «Национальной химической группой» с целью повышения эффективности производственной цепочки, получения доступа к сырью (природному газу), а также инвестирования в сырьевые и перерабатывающие производственные мощности.

Управление информации ПАО «Газпром»

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