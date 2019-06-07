Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#ПМЭФ-2019#космодромы07.06.2019 12:43

Роскосмос и РФПИ подписали соглашение о модернизации «Гагаринского старта»

Госкорпорация «Роскосмос» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации, в партнерстве с ближневосточными инвесторами, а также оператор пусковых услуг «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Роскосмос) подписали соглашение об инвестициях в размере 87 млн долларов в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур. Соответствующие документы были подписаны сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проектом предусмотрена модернизация пусковой площадки № 1 космодрома («Гагаринский Старт») и её дальнейшая эксплуатация для пусков ракет-носителей семейства «Союз-2».

Инвестиции РФПИ и партнеров позволят обновить наземную инфраструктуру крупнейшего космодрома в мире, повысить конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке пусковых услуг и коммерциализировать лучшие отечественные космические технологии.

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