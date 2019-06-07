Source: Russia Federal Space

#ПМЭФ-2019#главное07.06.2019 13:10

Соглашение о сотрудничестве с регионами РФ

Госкорпорацией «Роскосмос» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписаны соглашения о сотрудничестве с администрациями четырех регионов: Пензенской, Тверской и Свердловской областей, Республикой Саха, а также дополнительное соглашение с Красноярским краем.

В числе обозначенных в соглашениях целей, которых планируется достигнуть в рамках сотрудничества, следует отметить обеспечение социально-экономического и инновационного развития субъектов Российской Федерации, повышение качества жизни населения, сохранение престижа и наследия отечественной космонавтики, в том числе технического и кадрового потенциала организаций, расположенных на территории субъектов России.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководители региональных администраций подтвердили намерения в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на локализацию производства на территории субъектов Российской Федерации и увеличение выпуска импортозамещающей продукции, в том числе за счет применения космических технологий.

Важная часть сотрудничества — обеспечение российских регионов цифровыми сервисами на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и Глобальной навигационной спутниковой системы.

Внедрение разработанных на основе данных ДЗЗ современных геоинформационных сервисов в систему государственного управления любого субъекта Российской Федерации позволит получать объективную информацию о состоянии и статусе использования природных ресурсов и земель. Это усилит контроль за активностью хозяйствующих субъектов в масштабе от региона в целом — до конкретного объекта в муниципалитете.

Космический мониторинг и цифровые сервисы на его основе позволят отслеживать хозяйственную деятельность на территории региона в динамике, фиксируя ежемесячные, еженедельные и в некоторых случаях даже ежедневные изменения. На сегодняшний день в составе российской орбитальной группировки 11 космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. К 2025 году планируется увеличение группировки до 25-30 космических аппаратов, что позволит получать данные ДЗЗ с пространственным разрешением менее 0,5 метра в различных спектральных диапазонах (включая радиолокационные и инфракрасные данные) с возможностью наблюдения любого района Российской Федерации не реже одного раза в сутки.

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