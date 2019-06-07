Source: Russia Federal Space

#РКС#главное#ПМЭФ-201907.06.2019 12:16

ТЕРРАТЕХ разработает геоинформационные сервисы для экосистемы Cбербанка

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбербанком и Госкорпорацией «Роскосмос». Документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Уполномоченным представителем для организации взаимодействия со стороны Госкорпорации «Роскосмос» станет АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочернее общество «Российских космических систем», созданное по инициативе Госкорпорации «Роскосмос» для разработки, внедрения, использования и развития высокотехнологичных геоинформационных сервисов для зарубежных и отечественных потребителей.

Стороны намерены взаимодействовать по ряду направлений, основным из которых будет создание и развитие современных геоинформационных продуктов и сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Предполагается осуществлять мониторинг строящихся жилых, коммерческих, промышленных объектов, финансируемых за счет кредитных средств Сбербанка, а также мониторинг деятельности и ресурсов организаций в области сельского и лесного хозяйства. Планируется распознавание объектов с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта, а также создание сервисов для беспилотных летательных аппаратов.

Предлагаемые «ТЕРРА ТЕХ» решения позволят в удобном веб-интерфейсе производить автоматизированный мониторинг деятельности организаций на любой территории, оценивать динамику изменений объектов интереса (строек, сельскохозяйственных активов, залоговых объектов и др.) с требуемой заказчику оперативностью и работать в единой информационной среде с автоматически генерируемыми аналитическими отчетами на базе объективной информации — данных ДЗЗ.

В целом использование геоинформационных сервисов поможет существенно автоматизировать различные процессы в банке, а также облегчит создание целого спектра цифровых продуктов для экосистемы Сбербанка в интересах клиентов банка и государства в целом.

***

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное по стратегической инициативе Госкорпорации «Роскосмос» в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании — разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы «ТЕРРА ТЕХ» направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).

Роскосмос — государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

MIL OSI