Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1307.06.2019 20:52

У экипажей МКС-60/61 начались практические экзамены

После сдачи теоретических экзаменов экипажи МКС-60/61 приступили к практическим испытаниям на тренажёрах. Сегодня у командиров основного и дублирующего экипажей ТПК «Союз МС-13» Александра Скворцова и Сергея Рыжикова прошли экзаменационные тренировки на специализированном тренажёре «Телеоператор» для отработки телеоператорного управления транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС».

Как правило, стыковка грузовых кораблей с МКС происходит в автоматическом режиме. Однако экипаж всегда должен быть готов взять управление на себя. «В моём первом полёте в мае 2010 года у нас была сложная ситуация с принятием первого же «грузовика», – рассказал Александр Александрович. – Но мы с Олегом Котовым успешно выполнили его стыковку со станцией в ручном режиме». Но, несмотря на опыт, космонавты проходят подготовку по режимам телеоператорного управления ТКГ для поддержания и совершенствования навыков.

Каждый экзаменационный билет содержит в себе по четыре режима, два из которых на свету, а два ‒ «в тени». Космонавт отрабатывает стыковку ТГК к четырём стыковочным узлам МКС – это СО-1 (стыковочный отсек «Пирс»), СМ (служебный модуль «Звезда»), МИМ-1 (малый исследовательский модуль «Рассвет») и МИМ-2 («Поиск»). Все режимы начинаются из автоматического зависания корабля на дальности примерно 150-160 метров от станции. Дальше вводятся нештатные ситуации, приводящие к срыву автоматического режима и переходу на ручной режим управления «грузовиком». Во время выполнения ручного управления также возможны отказы и аварии.

К первой группе нештатных ситуаций относятся, например, автоматический увод корабля от станции или авария системы управления движением ТГК. В режиме ТОРУ космонавтов тоже могут ожидать нештатные ситуации, такие как кратковременное пропадание ТВ-изображения с ТГК, отказ ручных средств управления или разрыв связи между кораблём и станцией.

«Это стандартная процедура приёма «грузовика», которую умеет выполнять каждый космонавт, – отметил после экзамена Александр Скворцов. – Перед полётом на МКС мы, конечно, тренируемся на «Телеоператоре», вспоминаем нюансы ручной стыковки корабля со станцией. Всё знакомо. Отмечу, что меняются технические средства – теперь мы пользуемся не печатным вариантом бортдокументации, а планшетом. Это довольно удобно и позволяет сэкономить время, которое очень ценно при стыковке».

Командиры основного и дублирующего экипажей ТПК «Союз МС-13» блестяще справились с поставленной задачей, получив отличные оценки на экзамене. Комиссия под председательством начальника 1-го управления ЦПК, Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта РФ Валерия Корзуна отметила чёткость ведения репортажа и определения параметров относительного движения ТГК «Прогресс МС» и МКС, а также уверенные и грамотные действия операторов.

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