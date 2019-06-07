Юрий Маневич: «С точки зрения потребителей «уберизация» оказывает позитивное влияние, с точки зрения компаний – означает кардинальную перестройку бизнес-процессов»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 7 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на круглом столе «Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике» в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

Говоря о современных глобальных тенденциях в развитии электроэнергетики, заместитель Министра подчеркнул, что наступила эпоха масштабного перелома экономических отношений, идет выстраивание новой модели взаимодействия между производителями, поставщиками и конечными потребителями услуг, которым в новой системе координат необходимо найти свою нишу и не ослабить имеющиеся позиции. «Понятие «уберизация» стало нарицательным и является характерным проявлением нового времени. Мы говорим о внедрении цифровых платформ и интеллектуальных алгоритмов, которые позволяют взаимодействовать напрямую с потребителем, без участия посредников. Наиболее ярко тренд проявляется в деятельности компаний торговли, транспорта и телеком услуг. Однако крупный бизнес также вынужден реагировать на изменяющиеся условия и подстраиваться», – сказал Юрий Маневич.

Он пояснил, что с точки зрения интересов потребителей и развития экономики в целом «уберизация» оказывает позитивное влияние, с точки зрения компаний – означает кардинальную перестройку бизнес-процессов. «ТЭК традиционно в России сохраняет лидирующую экономическую роль. Соответственно, указанные тренды характерны и для топливно-энергетического комплекса», – отметил замглавы энергетического ведомства.

По словам Юрия Маневича, российская энергетическая система является одной из наиболее развитых и эффективных в мире, при этом в Правительстве Российской Федерации есть понимание наличия потенциала ее дальнейшего развития. «Цифровизация является одним из основных направлений деятельности как Министерства энергетики, так и Правительства в целом. Тем более энергетика – важнейшая компонента национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», поэтому государство в лице ФОИВов выступает интегратором происходящих изменений», – отметил заместитель Министра.

Юрий Маневич рассказал, что в сфере децентрализации и диджитализации роль ведомств заключается в своевременном снятии регуляторных барьеров для проникновения инновационных технологий и новых бизнес-моделей в отрасль.

В заключение выступления Юрий Маневич отметил, что изменения сопряжены как с новыми возможностями для потребителей, так и с технологическими и экономическими рисками для функционирования самой энергосистемы. «В связи с этим неизменной функцией государства останется работа по выработке взвешенных подходов по адаптации отраслевого регулирования к указанным трендам, максимально отвечающих интересам всех участников энергорынка», – заключил он.

13.05.2019

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