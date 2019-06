French News: 100 ans de l’OIT – Beaucoup de travail accompli, beaucoup reste à faire

Source: CDU-CSU

06/07/2019

Renforcer encore l’Organisation internationale du travail pour la mise en œuvre de normes sociales globales

L’Organisation internationale du travail (OIT) célèbre son 100e anniversaire cette année. La Conférence internationale du travail «Jubilee» aura lieu à Genève du 10 au 21 juin. La chancelière fédérale Angela Merkel participera mardi prochain. A l’occasion de l’anniversaire, le président du groupe de travail sur la coopération et le développement économiques du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand, Volkmar Klein, a déclaré:

“L’Organisation internationale du Travail a beaucoup accompli au cours des 100 dernières années pour améliorer la vie des travailleurs et travailleuses du monde entier. Avec l’aide de l’OIT, des normes internationales ont été définies, selon lesquelles les 187 États membres de l’OIT – y compris les pays en développement et les pays émergents – doivent être mesurés. Avant tout, les quatre principes fondamentaux de l’OIT, à savoir la liberté syndicale, l’abolition du travail forcé, l’interdiction de la discrimination et l’élimination du travail des enfants, méritent une mention spéciale. Enfin, l’exploitation, le travail des enfants, qui sévit toujours dans de nombreux pays pauvres, est une catastrophe permanente. Elle ne lui vole pas juste son enfance. Au contraire, le travail des enfants empêche une bonne éducation et donc des opportunités futures. C’est ainsi qu’elle contribue à stabiliser la pauvreté.

Par conséquent, l’engagement de l’OIT, en particulier dans les pays en développement et les pays émergents, reste un défi majeur. L’Allemagne a tout intérêt à contribuer à la prospérité des pays en développement et des pays émergents par le biais de normes sociales minimales dans les chaînes de production et d’approvisionnement. Cela favorise des conditions stables sur le site. Par conséquent, notre pays doit continuer à soutenir activement le travail de l’OIT et il est donc juste que la chancelière Angela Merkel se rende à Genève à l’occasion du 100e anniversaire de l’OIT.

Le facteur décisif est en fin de compte que les normes convenues et les normes sont appliquées. Avant tout, les Etats membres de l’OIT ont eux-mêmes un devoir. Ils doivent créer le cadre juridique approprié et les outils pour surveiller la conformité et sanctionner les violations. Le BIT est un partenaire et un conseiller important. Son travail est et reste indispensable. “

