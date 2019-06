French News: A. Turchak: La satisfaction du client est le principal effet, mesuré par l’évaluation de la numérisation des régions

Source: Russie – Conseil de la fédération

À la SPIEF, le vice-président du Conseil de la fédération a participé à une table ronde sur le développement numérique des régions.

Dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Andrei Turchak Andrei Anatolyevich, vice-président du Conseil de la fédération, un représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Pskov a pris part à la discussion-débat intitulée «Le développement de l’économie numérique dans les régions de Russie. Potentiel et perspectives. Le principal sujet de discussion était l’évaluation du succès du développement de l’économie numérique des entités constitutives de la Fédération de Russie, les critères et la méthodologie de compilation de la numérisation des régions.

Voir aussi

Le Conseil pour le développement de l’économie numérique relevant du Conseil de la fédération, en collaboration avec le ministère du Développement numérique, des Communications et des Communications de masse de la Fédération de Russie, prépare actuellement un classement de la numérisation des régions, qui sera présenté cet automne. La satisfaction des clients dans l’économie numérique sera l’effet principal mesuré par cette note, a déclaré Andrei Turchak, vice-président du Conseil de la fédération et président du Conseil sur le développement de l’économie numérique dans le Conseil de la fédération, lors d’une table ronde tenue au SPIEF.

Cette notation contribuera à améliorer la qualité de la gestion du projet national “Digital Economy”

«Par les effets de la numérisation, nous comprenons, par exemple, sa contribution au produit régional brut, la dynamique des investissements dans des projets de numérisation, la création de nouveaux emplois, etc., l’effet le plus important étant la satisfaction de la clientèle dans l’économie numérique. Par conséquent, c’est exactement ce qui sera placé en tête de notre notation “, a déclaré Andrei Turchak.” C’est la notation, selon notre opinion commune avec les collègues du gouvernement, qui contribuera à améliorer la qualité de la gestion du projet national sur l’économie numérique ” Le projet ne devrait pas donner de résultats «dans l’ensemble du pays», ni «une moyenne pour l’hôpital», mais dans toutes les régions du pays. «Tout le monde comprend que la numérisation n’est pas seulement une affaire de numérisation, elle est destinée aux personnes. L’économie numérique ne doit pas être perçue du point de vue des kilomètres de câbles posés, mais à travers le prisme de l’amélioration de la qualité de la vie des personnes, de l’efficacité des entreprises et de la qualité de l’administration publique », a déclaré Andrei Turchak. un peu plus d’un an. «Nous nous réunissons régulièrement avec des experts, des représentants du gouvernement de la Fédération de Russie et du secteur réel. Il existe des propositions et des solutions spécifiques, et notre tâche est de faire en sorte que les meilleures pratiques, issues des régions, soient développées et appliquées dans toutes les régions de la Fédération de Russie, indépendamment de leur capacité budgétaire suffisante », a-t-il déclaré.

MIL OSI