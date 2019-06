French News: Alexey Miller et le membre du bureau politique du Comité central, Nguyen Van Bin, ont discuté du développement de la coopération bilatérale.

Source: Gazprom en russe

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème principal est «Définir l’agenda du développement durable». Gazprom International au Vietnam est représenté par Gazprom International B.V. – une entreprise spécialisée dans la réalisation de projets à l’étranger dans les domaines de la production d’énergie et du GNL: Petrovietnam, la société pétrolière et gazière du Vietnam (CNG), est spécialisée dans l’exploration, la production, la transformation, le transport et la vente d’hydrocarbures. En décembre 2009, Gazprom et Petrovietnam ont signé un accord de partenariat stratégique, valable jusqu’en décembre 2019. En 2015, la co-entreprise de carburants pour moteurs à essence russo-vietnamienne PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles a été enregistrée. La coentreprise comprend Gazprom EP International B.V. (35,5%), Gazprom Gas Motor Fuel LLC (35,5%) et PETROVIETNAM GAS (29%): la société met en œuvre un projet pilote conjoint visant à construire au Vietnam une installation de production de GNL de faible tonnage destinée à être utilisée comme carburant.

