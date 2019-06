French News: Anton Inyutsyn dans une interview à “Rossiyskaya Gazeta” a parlé des avantages du carburant pour moteurs à gaz

Source: Ministère russe de l’énergie

Saint-Pétersbourg, le 7 juin. – Anton Inyutsyn, vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, a déclaré à Rossiyskaya Gazeta, lors d’une interview vidéo, les avantages du carburant pour moteurs à essence et les avantages du passage au gaz naturel. Comparé aux carburants liquides traditionnels, il présente un avantage économique, sans compter un avantage environnemental. Un autre avantage est le service. Par exemple, lorsqu’il est nécessaire de déplacer le moteur, il n’y a pas d’excès de carbone », a déclaré le vice-ministre. Parallèlement, Anton Inyutsyn a souligné que l’objectif était de transférer tous les véhicules au carburant pour moteur à essence. Selon lui, le gaz a son propre créneau, qui se résume au transport, qui effectue de fréquents voyages, c’est-à-dire qu’il parcourt plus de 40 000 km de kilomètres par an. «Par exemple, le transfert de taxis à l’essence est dû au fait qu’un kilomètre en voiture Le prix des carburants est inférieur à 2 roubles et celui des carburants traditionnels à 5 roubles », a expliqué le vice-ministre. Il a ajouté que la demande des automobilistes en matière de transport par moteur à essence est limitée, en premier lieu, à un réseau de remplissage en gaz insuffisant. Celles-ci existent dans 70 régions de la Fédération de Russie et, dans chacune d’elles, est apparue l’expérience de l’exploitation d’engins à gaz. Mais jusqu’à présent, il n’y a pas une seule région qui a un réseau développé de stations-service. Notre tâche est de créer un réseau de stations-service, ce qui sera pratique. Leur nombre devrait être multiplié par cinq au moins afin d’indiquer au marché et aux consommateurs qu’un réseau a été créé pour couvrir le besoin minimal des clients », a déclaré Anton Inyutsyn. AGNKS et les stations-service traditionnelles sont les mêmes types de stations-service. «Dans le cas de l’essence et du diesel, la station-service est en fait un entrepôt. Carburant produit et livré aux points. Dans le cas des carburants à gaz, il s’agit déjà d’une chaîne industrielle complète », a-t-il expliqué.

