French News: Anton Inyutsyn: “Le méthane en tant que carburant a un énorme avantage: la maturité de la technologie”

Source: Ministère russe de l’énergie

Saint-Pétersbourg, le 7 juin – Anton Inyutsyn, vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, a pris la parole devant le SPIEF dans le cadre de la discussion intitulée «Essence pour moteurs à gaz. Economy and Climate. ”Martin Frenkel, président de S & P Global Platts Inc., secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), Armida Salsia Alishakhbana, directrice générale de Snam SPA. Marco Alvera, ministre des Transports de la Fédération de Russie Yevgeny Dietrich, président du conseil d’administration de PJSC Gazprom Viktor Zubkov, président du conseil d’administration, directeur général de Wintershall Dea GmbH Mario Meren, secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) Yuri Sentyurin.

Les principaux sujets de discussion ont été l’avenir du marché mondial du gaz naturel en tant que carburant, les investissements dans le développement d’infrastructures de remplissage de gaz, les technologies innovantes et la contribution du gaz naturel au programme climatique mondial Anton Inyutsyn a souligné que le méthane en tant que carburant avait un avantage considérable – maturité technologique. «Elle est ici et maintenant, c’est un avantage très important. Cela suggère que le gaz peut et doit occuper son créneau dans les années à venir “, at-il ajouté. De plus, selon le sous-ministre, dans le cadre du développement du marché des carburants pour moteurs à essence, il est nécessaire de se préparer à toute une série de technologies permettant de développer le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, etc. ainsi que de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène, et la concurrence sera un processus vivant. «Nous soutenons le développement conjoint de diverses technologies et combustibles modernes, en tenant compte de leur disponibilité et de leur respect de l’environnement dans différents pays. Dans le même temps, selon certains experts, le potentiel du marché mondial du gaz naturel en tant que carburant pourrait atteindre 250 milliards de m3 d’ici 2040 “, a déclaré Anton Inyutsyn. Viktor Zubkov a déclaré que l’utilisation de gaz naturel dans le monde avait augmenté de 20%. et dépassé le niveau de 3,8 milliards de mètres cubes l’année dernière. «Selon de nombreux experts, d’ici 2040, le gaz sera le seul combustible fossile dont la part parmi les sources d’énergie primaire augmentera et atteindra plus de 5,4 billions de mètres cubes. M. L’énergie et les transports auront le plus grand impact sur la consommation de gaz », a-t-il ajouté.

Armida Salsia Alishahbana a déclaré qu’une connectivité régionale et une approche intégrée à plus grande échelle sont nécessaires pour le développement du marché du gaz naturel. Objectifs de développement durable pour une énergie propre abordable pour tous “, a déclaré Anton Inyutsyna, qui a également rencontré le Président en marge du SPIEF. M. Martin Lundstedt, directeur général du groupe Volvo, au cours duquel ils ont discuté de la synchronisation de la localisation de la production de camions à carburant pour moteurs à essence dans la Fédération de Russie et du développement de complexes de remplissage de GNL (KrioAZS). Des représentants d’entreprises russes ont assisté à la réunion.

