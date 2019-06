French News: Comment contribuer à ne pas entraver la croissance de l’économie mondiale

Source: FMI – Nouvelles en russe

Christine Lagarde, Directrice générale du FMI (Photo: Rodrigo Reyes Marin / AFLO / Newscom) Le 6 juin 2019 Lorsque les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G-20 se réuniront à Fukuoka cette semaine, ils seront inspirés par passer cette réunion. Reconnue au Japon comme une «jeune ville», Fukuoka a prospéré au cours des dernières décennies grâce au commerce, à l’innovation et à l’ouverture. Cet esprit est plus que jamais nécessaire pour réduire les tensions commerciales et supprimer d’autres obstacles afin de revenir à des taux plus élevés et plus durables. la croissance. L’objectif devrait être de contribuer à la croissance de l’économie mondiale et non de lui créer des obstacles .. Signes de stabilisation En avril, j’ai décrit l’économie mondiale dans une «situation difficile». Le FMI a abaissé ses prévisions de croissance mondiale à 3,3% en 2019, principalement en raison de facteurs temporaires propres à certains pays et des effets tangibles des tensions commerciales. Dans le même temps, nous prévoyons que la croissance augmentera au cours du second semestre de cette année et qu’elle s’accélérera pour atteindre 3,6% en 2020, au même rythme qu’en 2018. Nous nous attendions à ce que l’activité économique mondiale soit également soutenue par un taux de normalisation plus graduel La politique monétaire américaine et la Banque centrale européenne, ainsi que l’expansion des mesures de relance budgétaire en Chine. En effet, ces mesures ont constitué un soutien essentiel au cours des derniers mois, notamment en raison de l’amélioration des conditions financières et de l’afflux croissant de capitaux dans les pays émergents. De plus, les récentes données économiques indiquent que la croissance mondiale pourrait se stabiliser. selon les prévisions. Par exemple, si l’activité économique du premier trimestre dans certains pays d’Asie et d’Amérique latine avec un marché émergent a provoqué une déception, la croissance a dépassé les attentes aux États-Unis, dans la zone euro et au Japon. Cependant, la voie vers une croissance plus forte reste peu fiable. Pourquoi? Obstacles importants Permettez-moi de souligner certains des obstacles importants qui empêchent la croissance: Tout d’abord, la question de l’accélération attendue de la croissance demeure. La dynamique du premier trimestre se poursuivra-t-elle dans les économies avancées, les améliorations attendues se produiront-elles dans certains pays en difficulté ou prendront-elles plus longtemps que prévu? Comment brexit, sans accord, peut-il affecter la confiance? La récente hausse des prix du pétrole entraînera-t-elle une nouvelle baisse de l’activité économique? Un autre obstacle est la vulnérabilité fondamentale de l’économie mondiale. Par exemple, le niveau d’endettement des entreprises a tellement augmenté qu’un changement soudain des conditions financières peut entraîner une sortie de capitaux déstabilisatrice des pays émergents.Nous savons également que de nombreux pays ont des perspectives de croissance à moyen terme décourageantes, non seulement à cause du vieillissement de la population et du ralentissement de la croissance de la productivité. mais aussi à cause de l’impact négatif d’une inégalité économique excessive. Augmenter les effets de la tension dans la sphère commerciale tensions actuelles dans le domaine du commerce. Le risque est que les récents tarifs américains et chinois pourraient entraîner de nouvelles réductions des investissements, de la productivité et de la croissance. Les tarifs américains que nous venons de proposer pour le Mexique sont également inquiétants: en effet, il existe des preuves convaincantes que les États-Unis, la Chine et l’économie mondiale sont en train de perdre à cause des tensions commerciales actuelles (voir le graphique). Selon nos estimations, les tarifs annoncés et prévus récemment Les États-Unis et la Chine peuvent réduire la croissance du PIB mondial d’environ 0,3% en 2020, plus de la moitié de cet impact étant imputable aux conséquences pour la confiance des entrepreneurs et le climat négatif qui règne sur le marché. Selon les calculs, les tarifs américains et chinois (y compris ceux introduits l’année dernière) peuvent réduire le PIB mondial en 2020 de 0,5% (voir la figure ci-dessous). Cela équivaut à une perte d’environ 455 milliards de dollars, ce qui dépasse la taille de l’économie sud-africaine. Il convient d’éviter les dommages auto-infligés. Comment En supprimant les barrières commerciales récemment instaurées et en empêchant toute autre barrière, les mesures protectionnistes nuisent non seulement à la croissance et à la création d’emplois, mais rendent également les biens de consommation du commerce extérieur moins accessibles et causent des dommages disproportionnés aux ménages faible revenu.

Aide éventuelle au G20 Comment les décideurs du G20 peuvent-ils contribuer à éliminer ces obstacles et à soutenir la reprise de la croissance? La priorité immédiate est d’éliminer les tensions commerciales actuelles tout en accélérant la modernisation du système commercial international. Cela inclut la recherche d’un consensus entre les pays sur la manière de renforcer les règles de l’OMC, en particulier en ce qui concerne les subventions, la propriété intellectuelle et le commerce des services. L’objectif est de créer un système commercial plus ouvert, plus stable et plus transparent, bien équipé pour répondre aux besoins de l’économie du XXIe siècle.Par exemple, l’étude du FMI montre que la libéralisation du commerce des services peut s’élever à 350 milliards de dollars à long terme au PIB mondial. Ces avantages sont essentiels pour que le commerce puisse jouer son rôle dans l’amélioration du niveau de vie et la création de nouveaux emplois assortis de salaires plus élevés. Lorsque les pays règlent le système commercial, ils doivent coopérer pour réformer la fiscalité internationale des entreprises et renforcer la mondialisation. Renforcer la résilience et accroître l’inclusion Parallèlement, nous devons reconnaître que des systèmes de protection financière et de gestion du changement climatique constituent une menace pour la survie. le niveau élevé de la dette publique et les faibles taux d’intérêt ne laissent que peu de place à de nombreux pays. Pour surmonter ce problème, des mesures de politique budgétaire soigneusement alignées devront être mises en place afin de garantir un juste équilibre entre croissance, soutenabilité de la dette et objectifs sociaux. Nous devons également surmonter les perturbations causées par le commerce et l’innovation technologique, tout en apportant une aide accrue à ceux Il faut poursuivre les réformes structurelles: de la réduction des obstacles à l’accès aux services de détail et professionnels à la promotion plus dans la participation des femmes à la population active. Il ne fait aucun doute que chaque pays adapte les réformes à ses besoins, mais de telles mesures, si elles sont appliquées conjointement, peuvent, selon nos calculs, augmenter le PIB du G20 de 4% à long terme. Il est important de noter que les réformes structurelles rendront également la croissance plus durable et plus durable. Coordination en cas de ralentissement de la croissance Même si nous essayons de soutenir une croissance accélérée de cette manière, les pays doivent se poser la question suivante: “Que se passera-t-il si …?” Lorsque la prochaine récession, qui se produira inévitablement, les décideurs zhno besoin d’utiliser tous les instruments politiques pour maximiser leur effet global. Cela signifie soutenir la demande en assouplissant considérablement la politique monétaire et les mesures de relance budgétaire chaque fois que possible. Cela signifie également que nous appliquons ces politiques favorables pour renforcer l’impact des réformes structurelles en cas de demande stagnante: dans notre document, un choc économique négatif et une réaction de suivi sont modélisés pour le G-20 (voir graphique, panneau de gauche). Dans un scénario, si tous les instruments de politique sont utilisés, la production du G-20 sera rétablie beaucoup plus rapidement et de manière plus durable. En outre, la coordination des politiques ne devrait pas s’arrêter à la frontière nationale. Notre modèle de récession montre que si tous les pays agissent de manière décisive pour stimuler leur croissance économique, des effets d’entraînement positifs se renforceront mutuellement. Puisque tout le monde agit pour augmenter la croissance, tout le monde profite des actions des autres et l’effet global devient beaucoup plus fort (voir la figure, panneau du bas).

Conclusion Bien entendu, la coopération internationale est nécessaire non seulement en cas de récession potentielle. C’est d’une importance cruciale à l’heure actuelle, car tous les pays sont toujours confrontés à une situation difficile. Comme le dit le proverbe japonais: «traverser la rivière peu profonde comme si elle était profonde». Pour les pays du G-20, traverser une rivière signifie travailler ensemble pour aider et non pour entraver l’accélération attendue de la croissance. éliminer les obstacles et conduire l’économie mondiale vers une voie plus durable et plus inclusive.

Département de la communication publique de la FIOMOTDEL SUR LES RELATIONS AVEC L’EMPLOYEUR DU SERVICE DE PRESSE: TÉLÉPHONE: +1 202 623-7100 ADRESSE E-MAIL: MEDIA@IMF.org

MIL OSI