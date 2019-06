French News: Deux victoires et un podium pour Peter Hickman sur la nouvelle BMW S 1000 RR sur l’île de Man TT.

Source: BMW Group Ile de Man. La nouvelle BMW S 1000 RR a fait ses débuts à l’Île de Man TT – avec un record solide. Peter Hickman (GBR) de Smiths Racing Team a donné le ton à la course en 1000 cc avec son nouveau RR et a remporté deux victoires (Superbike TT, Superstock TT) et une deuxième place sur le podium (Senior TT). En outre, “Hicky” dans les trois courses pour le meilleur tour en course. Après que la pluie et le brouillard eurent considérablement retardé l’emploi du temps de la TT de l’île de Man, lundi, c’était la première course de 1000 cm3 du Superbike TT inscrite au programme. Hickman a remporté la course et a réalisé le meilleur tour en course. La Superbike TT a été éclipsée par l’accident fatal du pilote BMW Road Racer Daley Mathison (GBR) de l’équipe Penz13.com.

Jeudi suivait dans la Superstock TT la deuxième manche de la catégorie 1000 cc. Hickman a dominé la course avec sa BMW S 1000 RR dès le début. Après trois tours sur le “parcours de montagne”, il est arrivé vainqueur avec 26 secondes d’avance sur son prochain poursuivant.

La clôture de la semaine de course vendredi a été celle du Senior TT sur six tours. Hickman a quitté le terrain avec son RR et a prolongé son avance de près de 18 secondes. Mais à cause d’un problème de surchauffe, il dut ralentir – mais Hickman hésitait à renoncer à la course et se procurait la deuxième place sur le podium à l’arrivée.

Michael Dunlop (GBR), qui faisait équipe avec l’équipe Tyco BMW au TT de l’île de Man, a également participé aux finales du podium sur son RR dans la course. En Superbike TT, Dunlop a été classé sixième lundi. En Superstock TT, il n’a manqué que deux dixièmes de seconde sur le podium. Dunlop a terminé quatrième dans le TT senior.

Davey Todd (GBR) de l’équipe de Penz13.com a terminé dixième du Superbike TT et huitième de la course Superstock. Vendredi, Todd a réalisé son meilleur temps personnel sur le “Mountain Course” dans le Senior TT et a atteint l’arrivée à la sixième place. Pour Michael Rutter (GBR / Bathams Racing), le RR s’est classé sixième dans la Superstock TT jeudi.

