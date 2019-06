French News: E. Perminova: Nous travaillerons à attirer les investissements étrangers en Russie pour la mise en œuvre de projets nationaux

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le vice-président du Comité du budget et des marchés financiers du Conseil de la Fédération participe au forum.

Elena Perminova Perminova Elena Alekseevna, vice-présidente du Comité du budget et des marchés financiers du Conseil de la Fédération, représentante de l’organe exécutif de la région de Kourgan, participe au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Voir aussi

Le parlementaire a noté que l’un des sujets les plus pertinents de l’événement est d’attirer les investissements étrangers en Russie pour la mise en œuvre de projets nationaux. Selon elle, la section «Investir dans l’avenir de la Russie: comment rendre les projets nationaux attractifs pour les investisseurs» y était consacrée. Le Conseil de la fédération a signé un mémorandum de coopération avec le RDIF. L’objectif principal de ce document est de garantir la croissance du potentiel commercial, économique et d’investissement de la Russie, notamment en attirant les investissements dans les projets prioritaires mis en œuvre dans les régions de la Russie. Elle a noté que, dans le cadre des projets nationaux, des programmes aussi importants que la construction de routes et d’infrastructures sociales apparaissent.

L’un des thèmes les plus pertinents de l’événement consiste à attirer des investissements étrangers en Russie pour la mise en œuvre de projets nationaux.

Elena Perminova a noté que le gouvernement avait pris la décision d’aider les régions à faible développement économique. «Nous en avons 15 à 16, et des plans distincts de développement socio-économique accéléré sont en cours d’élaboration pour eux. Si vous acceptez ces plans, remplissez-les de contenu, les gens auront le sentiment que la vie commence à s’améliorer. »Revenant sur le thème du SPIEF, Elena Perminova a souligné que le forum se déroulait à un niveau d’organisation élevé. “A en juger par l’intérêt de SPIEF, combien d’invités sont arrivés, avec quelles propositions, combien d’accords sont signés, l’intérêt des partenaires étrangers pour la Russie ne faiblit pas”, a déclaré le sénateur. “Je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous devons avancer plus loin dans cette direction” , signez autant d’accords que possible. Et nous, les législateurs, devons examiner ce qui doit être fait à cet égard pour pouvoir attirer les entreprises étrangères en Russie. Et pour que notre entreprise puisse également se développer et être compétitive.

MIL OSI