French News: En République de Carélie, les membres d’un groupe criminel organisé qui ont commis des actes frauduleux à l’encontre de personnes âgées comparaîtront en justice

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la République de Carélie a approuvé l’acte d’accusation dans le cadre d’une affaire pénale contre trois membres d’un groupe criminel organisé créé pour commettre des actes frauduleux à l’encontre de personnes âgées. Ils sont accusés d’avoir commis des crimes, prévus au paragraphe “A” de la partie 4 de l’art. 158 du Code pénal de la Fédération de Russie (vol commis par un groupe organisé), partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude commise par un groupe organisé) Il a été établi que les agresseurs sous le couvert d’employés de diverses organisations, notamment de travailleurs du logement et de services sociaux et sociaux, ainsi que sous le prétexte de contrôler les paiements des services publics, se trouvaient dans les appartements de personnes âgées. Après cela, ils ont distrait les victimes, trouvé et volé de l’argent et des bijoux.A la suite des activités illégales d’un groupe organisé, 18 crimes ont été commis. Après la présentation de la copie de l’acte d’accusation, le dossier pénal sera transmis au tribunal de la ville de Petrozavodsk pour examen au fond. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

