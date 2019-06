French News: G. Karelova: L’Etat, la société et les entreprises unissent leurs efforts pour résoudre les problèmes sociaux

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le vice-président du Conseil de la fédération participe au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

La vice-présidente du Conseil de la Fédération, Galina Karelova Karelova, Galina Nikolayevna, vice-présidente du Conseil de la fédération, a déclaré lors de la séance-débat “Le partenariat public-privé dans la charité »Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Grâce à cette interaction, il a été possible d’avancer dans la résolution de nombreux problèmes liés à la mise en œuvre de la stratégie d’action nationale pour les enfants, a souligné le vice-président du Conseil de la fédération. L’ordre du jour est la création d’un plan pour les principales activités de la Décennie de l’enfance, qui sert de continuation et de développement du travail.

La participation d’organisations à but non lucratif, les entreprises en partenariat avec l’État devraient faire partie intégrante de

«Ces projets ont été initiés par la présidente du Conseil de la fédération, Valentina Matvienko. Valentina Matvienko, représentante de l’organe exécutif de la ville de Saint-Pétersbourg La participation d’organisations à but non lucratif et d’entreprises en partenariat avec l’État devrait en faire partie intégrante », a déclaré Galina Karelova.

Galina Karelova a participé à la session du Forum économique international de Saint-Pétersbourg intitulée «Partenariat public-privé dans le domaine de la charité» Le vice-président du Conseil de la fédération a appelé l’attention sur la pertinence du partenariat public-privé dans l’infrastructure sociale régionale et municipale. «Ces dernières années, le nombre de projets mis en œuvre sur les principes de PPP dans le domaine social a presque quadruplé – de 85 en 2015 à 311 en 2019. Le plus grand nombre de projets de PPP dans le secteur de la santé est de 92 projets pour un investissement total de 79 milliards de roubles, dont 51,6 milliards pour le secteur privé. L’enseignement est le deuxième marché avec 58 projets pour un investissement total de 36,4 milliards de roubles, dont 22 Selon le sénateur, le mécanisme de partenariat public-privé a été considérablement élargi: nouvelles technologies et solutions globales de partenariats public-privé pour le développement d’infrastructures sanitaires pour les enfants ont été développées. «De nouvelles tendances se développent également activement dans le domaine de la philanthropie d’entreprise. Il s’agit en particulier d’une action caritative systémique, d’une attention accrue portée aux programmes à long terme, y compris «l’impact sur l’investissement». Les entreprises socialement responsables se tournent de plus en plus vers le secteur à but non lucratif avec des propositions pour la mise en œuvre de projets communs visant à développer durablement les régions à présence commerciale. «Je ne peux pas manquer de noter l’activité croissante dans les activités de bienfaisance des citoyens ordinaires. L’an dernier seulement, 57% des Russes ont fait des dons aux nécessiteux. La plupart font des dons pour aider les enfants malades, les orphelins et ceux qui se retrouvent dans une situation difficile. »Le vice-président du Conseil de la fédération a souligné que les technologies de l’information contribuaient également au développement d’activités caritatives. «La popularité et la confiance des citoyens sont acquises grâce à de nouvelles méthodes de don à distance: messages à un nombre restreint, virements bancaires, terminaux de paiement et monnaie électronique». En résumé, Galina Karelova a noté que les relations entre l’État et le secteur privé s’amélioraient constamment. «En dépit des résultats positifs obtenus, nous devons toujours travailler ensemble sérieusement», a conclu le vice-président du Conseil de la Fédération.

