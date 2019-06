French News: Gazprom envisage de construire une centrale électrique dans la ville serbe de Kragujevac

Source: Gazprom en russe

Référence En juin 2018, le conseil d’administration de PJSC Gazprom a approuvé la stratégie de la société dans le secteur de l’énergie électrique pour 2018-2027. Le document, en particulier, implique une diversification des activités dans le secteur de l’énergie électrique en raison de l’accès à des marchés prometteurs à l’étranger. À l’heure actuelle, Gazprom Energoholding Group et NIS as. Novi Sad (Groupe Gazprom Neft) met en œuvre un projet de construction d’une centrale à cycle combiné d’une capacité de 200 MW près de la raffinerie de pétrole de la ville de Pancevo le 7 mars 2019, lors d’un événement consacré au début de la construction du TPP Pancevo, Denis Fedorov et Alexander Antich a signé un protocole d’accord sur la mise en œuvre de projets de production combinée de chaleur et d’électricité sur le territoire de la Serbie, aux termes duquel ils ont organisé un travail commun visant à examiner les possibilités de Projets de la Serbie pour la construction et la modernisation de centrales électriques Gazprom Energoholding LLC (filiale à 100% de PJSC Gazprom) est une société spécialisée dans la gestion des sociétés du groupe Gazprom dans le secteur de l’énergie. Les principales organisations de production de Gazprom Energoholding sont les suivantes: PJSC Mosenergo, PJSC TGK-1, PJSC OGK-2 et PJSC MOEK.

MIL OSI