French News: Gazprom et Siemens ont discuté des perspectives de création d’une joint-venture en Russie

Source: Gazprom en russe

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème principal est «Définir l’agenda du développement durable». Siemens AG est l’un des principaux fabricants d’électronique et d’électrotechnique. La société exerce ses activités en Russie depuis 1853. Gazprom Energoholding Ltd. est une société de portefeuille à intégration verticale (filiale à 100% de PJSC Gazprom) qui gère les sociétés de production du groupe Gazprom dans le secteur de l’énergie. en 1993 et ​​se développe dans des domaines tels que l’automatisation, la télémécanique, l’énergie, les équipements de stations de compression, les technologies de développement des champs de pétrole et de gaz, les économies d’énergie et l’écologie.

MIL OSI