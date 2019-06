French News: La présentation de la grappe de traitement et de chimie du gaz dans la région d’Ust-Luga a eu lieu au Forum économique international de Saint-Pétersbourg

Source: Gazprom en russe

Aujourd’hui, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019, le projet de création d’une grande grappe industrielle dans le nord-ouest de la Russie, qui sera mis en œuvre entre 2019 et 2024, a été présenté.

Alexey Miller, président du comité de direction de Gazprom, Konstantin Makhov, directeur général de RusGazDobicha, Kirill Seleznev, directeur général de RusHimAlyans LLC, Andrey Ivanov, vice-ministre des Finances de la Fédération de Russie, Igor Shuvalov, président de la VEB.RF State Development Corporation Président – Président du conseil de VTB Bank Andrei Kostin.

Le projet prévoit la création d’un complexe intégré de traitement et de liquéfaction de gaz naturel dans la zone du port maritime d’Ust-Luga (région de Léningrad). La matière première de l’entreprise sera du gaz naturel contenant de l’éthane provenant des champs de Gazprom dans la région de Nadym-Pur-Taz, acheminé via des gazoducs dédiés. L’exploitant du complexe est une société à vocation spécifique, RusHimAlyans (la parité appartient à Gazprom et à RusGazDobycha). RusGazDobicha assurera la construction d’une entreprise de gaz chimie liée technologiquement au complexe, qui traitera chaque année 45 milliards de mètres cubes. mètres de gaz, ont produit environ 13 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), jusqu’à 3,8 millions de tonnes de fraction d’éthane, jusqu’à 2,4 millions de tonnes de gaz d’hydrocarbures liquéfiés (GPL) et 0,2 million de tonnes de fraction pentane-hexane. Le gaz naturel restant après traitement (environ 19 milliards de mètres cubes) sera acheminé vers le système de transport de gaz de Gazprom. L’usine de traitement chimique du gaz traitera l’éthane obtenu à partir du complexe et produira jusqu’à 3 millions de tonnes de polyéthylène de différentes qualités. Les dates de mise en service des entreprises sont synchronisées: les premières étapes ont lieu au 4ème trimestre 2023 et les secondes au 4ème trimestre 2024. L’intégration verticale des capacités d’extraction, de transport et de traitement des matières premières hydrocarbonées, la création d’un site de production unique pour la production d’éthane et la liquéfaction de gaz naturel s’améliorent considérablement économie et indicateurs spécifiques du complexe. Dans le même temps, les risques liés aux ressources et aux prix sont considérablement réduits. Compte tenu de l’entreprise de gaz chimie, un groupe industriel unique, sans équivalent dans le monde, sera créé dans le nord-ouest de la Russie.La mise en œuvre du projet revêt une grande importance pour le développement socio-économique du pays. Le lancement d’entreprises permettra d’accroître les exportations russes de GNL et de GPL, d’accroître considérablement la production d’éthane, exigée par l’industrie, et de produits chimiques pour le gaz à haute valeur ajoutée.

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème principal – «Définir l’agenda du développement durable», a décidé, le 29 mars 2019, de la configuration finale du projet afin de créer un vaste complexe de traitement du gaz contenant de l’éthane et de la production de gaz liquéfié dans la région. JSC “RusGazDobicha” – une société à vocation spécifique créée par le “National Chemical Group” afin d’accroître l’efficacité de la chaîne de production, d’accéder aux matières premières (gaz naturel) et d’investir dans les matières premières Evy et capacités de production de traitement.

