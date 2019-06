French News: Le contrat de service de l’entreprise russe de turbines à gaz du TPP de Grozny a été signé

Source: Gazprom en russe

Référence: Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg – 2019 se tiendra du 6 au 8 juin au Centre des expositions et des congrès ExpoForum. Le thème principal est «Former l’agenda du développement durable». Gazprom Energoholding LLC (filiale à 100% de PJSC Gazprom) gère les principales sociétés de production de Gazprom dans le secteur de l’énergie (PJSC OGK-2, PJSC Mosenergo, PJSC TGC-1 et PJSC MOEK L’équipement principal du TPP de Grozny (PJSC OGK-2) se compose de deux groupes électrogènes basés sur des turbines à gaz et des générateurs fabriqués par Siemens d’une puissance totale installée d’environ 360 MW. La première unité d’alimentation a été mise en service en décembre 2018 et des travaux sont en cours en vue de la mise en service de la deuxième unité. TER-Service LLC (membre du groupe Gazprom Energoholding) a été créée en 2014 pour remplacer organisations. En coopération avec des entreprises russes, un certain nombre de projets visant à localiser les compétences de service et de production en Russie d’éléments individuels de la partie «chaude» des turbines à gaz sont en cours de réalisation.

MIL OSI