French News: Le nouveau génie génétique doit rester réglementé – pour une Europe qui garantisse la liberté de choix, la transparence et le principe de précaution

Source: Confédération ements de l’Environnement et de la protection de la Nature DeutschlandGemeinsame Communiqué de presse de la CONFÉDÉRATION, des Jo et DemeterBerlin/Hamm. Nouveau génie Génétique Procédures doivent continuer génie Génétique sont réglementés, comme la Cour de justice Européenne (Cjce) a rendu un Arrêt sur le Thème de l’a confirmé. Demander à la Confédération de l’Environnement et de la protection de la Nature en Allemagne (BUND), la communauté de travail pour une Agriculture paysanne (Jo) et Demeter de Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, dans le Cadre du cours de “Forum NMT 2019, les Perspectives pour l’Utilisation de nouvelles Techniques de biologie moléculaire”.“L’Arrêt de la Cour de justice du 25. Juillet 2018, est limpide: de nouvelles génie Génétique-les Procédures telles que CRISPR

MIL OSI