French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: Le niveau de satisfaction des Polonais est le plus élevé en 30 ans

Source: Président de la Pologne en polonais

Mateusz Morawiecki a souligné que le gouvernement avait procédé ces dernières années à d’importantes réformes qui avaient rétabli l’efficacité de l’État, par exemple dans le domaine de la perception des impôts. C’est quelque chose pour lequel la Troisième République n’a pas eu de cœur. Elle a toléré les pathologies qui ont conduit à la perte, au cours des huit années précédant nos gouvernements, d’au moins un budget total de l’État, dépassant les 300 milliards de zlotys, a souligné le Premier ministre. Comme l’a évalué Mateusz Morawiecki, les actions du gouvernement ont conduit à la soi-disant micro miracle économique. Selon l’OCDE, la Pologne devrait être le pays qui connaîtra la plus forte croissance au cours des deux prochaines années parmi les 36 pays de cette organisation – a déclaré le Premier ministre. Nous n’avons jamais eu un succès aussi long “, at-il ajouté. Morawiecki a souligné que le gouvernement avait réussi à rétablir la justice sociale fondamentale. Aujourd’hui, le niveau de satisfaction sociale et d’acceptation d’une politique économique et sociale au sens large est le plus élevé de l’histoire de ces 30 dernières années, a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement polonais avait également repris le contrôle de la politique étrangère. Pour nous, la politique ne signifie pas que quelqu’un nous tapote dans le dos, mais seulement pour mettre en œuvre nos intérêts – a souligné Mateusz Morawiecki. Selon le Premier ministre, la Pologne est également en train de reconstruire la mémoire historique. Nous reconstruisons la mémoire de nos vrais héros. Il est très important de construire la base et la cohésion de la nation et la force vitale créée par la fierté nationale – a déclaré le chef du gouvernement. Le Premier ministre a souligné que le principal atout pour agir en Pologne était la dignité humaine. Notre modèle socio-économique met fortement l’accent sur la dignité humaine, la dignité des familles et la valeur de solidarité de la société dans son ensemble – a souligné le chef du gouvernement. Nous croyons que nous pourrons reconstruire l’État qui sera la grande patrie des Polonais et de tous ceux qui vivront ici avec nous. Que nous allons inspirer toute l’Europe, et peut-être même le monde entier, avec ces valeurs – a-t-il expliqué. L’organisateur du congrès est la Fondation polonaise du grand projet. Les coorganisateurs sont l’Institut des initiatives publiques, le Centre de la pensée politique, l’Association des artistes pour la République et l’Association des jeunes de la Pologne.

