Source: Président de la Lettonie en Letton

Le 7 juin 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, a accueilli la force aérienne renouvelée de la Lettonie à l’occasion du 100e anniversaire de la Base aéronavale des forces armées nationales à Lielvarde. »Merci de votre dévouement quotidien au contrôle et à la protection de l’espace aérien letton. Votre soutien dans les situations d’urgence, sauvant des vies, est inestimable. Je souhaite que l’armée de l’air lettonne défende toujours la Lettonie au paradis pour que chaque Letton puisse réaliser ses rêves et ses objectifs », a souligné le président lors de la cérémonie. La Lettonie était fière de la diversité de ses infrastructures et de ses avions créés par les inventeurs lettons il y a déjà 100 ans, qui servait d’armée de l’air aux forces armées lettones. Le président de la Lettonie a souhaité que nos ingénieurs perpétuent encore cette tradition en créant des avions pouvant servir à la protection de l’espace aérien letton. Avec les félicitations présentes, le président a déclaré: «C’est un plaisir que les officiers et les soldats de l’armée de l’air lettonne s’améliorent constamment, devenant de plus en plus compétents et professionnels. tout en améliorant en permanence le support technique. Aujourd’hui, la force aérienne renouvelée de la Lettonie est une auto-destructrice, non seulement pour la sécurité de l’espace aérien de notre pays, mais également pour ses alliés à part entière des forces de l’OTAN. “

MIL OSI